Inicia Movimiento Ciudadano las precampañas

Con más de 100 aspirantes locales a diputaciones y alcaldías, Movimiento Ciudadano dio el banderazo a las precampañas en Nuevo León.



El dirigente y precandidato al Senado, Samuel García, confirmó ante los aspirantes y simpatizantes que no habrá coaliciones o “mezclas” con otros partidos en el estado.



“Vamos a ir sólo con la ciudadanía y nada más, aquí no va a haber mezclas, aquí no vamos a perder pedazos de dignidad en el camino. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que buscamos en Movimiento Ciudadano”, indicó.



Sobre el proceso interno, señaló que por acuerdo nacional, la dirigencia estatal debe hacer un esfuerzo de conciliación para que no haya aspirantes inconformes.



Comentó que con un esfuerzo de meritocracia, Movimiento Ciudadano elegirá a los mejores candidatos para cada puesto, pero buscando conciliar a los contendientes.



“Esa resolución establece que si un precandidato está inconforme puede acudir a la comisión nacional electoral de Movimiento Ciudadano, y ahí hay un proceso o protocolo para resolver esas quejas”, explicó.



“Y esa comisión tiene la facultad de revocar las determinaciones que tiene aquí la comisión operativa estatal, que está compuesta por siete integrantes. Nuestro esfuerzo es que no llegue ninguna queja, que todos queden contentos con las determinaciones, se está buscando trabajo probado en calle, currículum, experiencia en lo político y obviamente integridad probada”, refirió.



García descartó dedazos en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, y abrió la puerta a los candidatos independientes que ya se han apuntado en el Instituto Estatal Electoral, y quieren ser parte de los aspirantes ciudadanos, por lo que varios desistirán y se sumarán a MC.



Asimismo, dijo que El Bronco ya quemó la marca independiente, por lo que los verdaderos aspirantes independientes están batallando para separarse de esa “marca bronca”.



“El Bronco ya quemó la marca. El actual gobierno ya no es independiente, ya es el grupo independiente. Actúan como partido, salieron peores que el PRI, porque aquí no nada más van a comprar el voto, también están comprando la firma. Es doble acto ilegal”, afirmó.



Expresó que a los funcionarios y empleados del gobierno estatal los van a obligar a ir a la Arena Monterrey este sábado 6 de enero para darle el aplauso al Bronco en su precampaña presidencial.



“Pero lo más lamentable es cuando el Bronco va al Congreso y nos dice: no voy a ganar, voy a negociar mi valor intrínseco a favor de Nuevo León y sumarme a quién vaya ganando. Eso es lo peor que le pudieron haber hecho a los independientes, porque con esto prácticamente confirma que va aliarse con Meade y yo le digo a la ciudadanía: ¿qué neolonés va a votar por los independientes una semana antes de la elección, si Bronco se va al PRI?”, cuestionó.