Inicia el FIRST Robotics Competition en el Tec

Ciencia, tecnología, impulso al desarrollo social y la visión de crear una nueva empresa que reúna todos estos elementos, integran al FIRST Robotics Competition, cuyo Regional Monterrey arrancó el sábado pasado.



Por vez primera, el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey es sede del FIRST Regional Monterrey, y ese día se realizó el kickoff de inicio de las actividades de trabajo que constará de seis semanas de organización, diseño, planeación y realización de un robot capaz de cumplir con diferentes tareas.



“Este es el inicio de un sueño hecho realidad, unir el esfuerzo y talento de muchas personas, instituciones educativas, empresas y de FIRST México, con quienes de la mano, su experiencia y apoyo construimos este proyecto.



“La filosofía de FIRST es competencia y colaboración, tener el espíritu por apoyar a otros y trabajar de manera colaborativa debe estar siempre presente”, señaló Crisantos Martínez, director regional Norte de Prepa Tec y director de la Prepa Tec Santa Catarina.



La competencia internacional FIRST cada año promueve un reto diferente que deben realizar cada uno de los equipos participantes en todo el mundo; en esta ocasión tres mil 600 equipos se integraron a esta convocatoria a nivel mundial, teniendo México 82 equipos, siendo así el cuarto país con mayor número de inscritos detrás de Estados Unidos, Canadá e Israel.



“Es un gran orgullo hacer éste kickoff en Campus Monterrey, esto va a representar un gran impulso al programa FIRST en México, ya que al ponerlo en una institución como el Tecnológico de Monterrey da una visibilidad mucho mayor a otros lados y esperamos que impacte en tener más equipos inscritos en próximos años”, comentó Jesús Navarro, presidente de FIRST en México.



Durante la mañana del sábado, a través de un videoenlace mundial, se dio a conocer a los jóvenes participantes que en esta ocasión deberán construir un robot que debe pesar 54 kilos, no más ni menos, y que debe tener características como velocidad, presencia, limpieza, y capaz de cumplir con diversas tareas que serán retadas en la etapa de eliminatoria regional.



“El equipo que gana es el que reúna más puntos de entre ocho a diez pruebas que se le aplicarán en una canche de basquetbol al robot constriuido”, indicó.