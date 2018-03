Ingeniería participativa

Fuente: Cortesía

Esto de participar se escucha tan genérico que podría pensarse que sólo en plazas y con pancartas se puede hacer, votando o asistiendo a eventos de personas en campaña. Pero ser y hacer ciudadanía es mucho más, se trata de que cada persona, desde su área de conocimiento, invente su propia ruta cívica.

El proceso electoral en Nuevo León (NL) empezó el 6 de noviembre 2017 junto con las oportunidades para participar. En diciembre se registraron 133 personas a candidaturas independientes, si incluimos regidurías, sindicaturas y suplentes son más de mil expedientes para revisión y seguimiento. Se requiere ingeniería de procesos para determinar con certeza quién sí puede registrarse o no a una candidatura independiente. De enero a marzo: revisión de papelería, prevenciones, seguimiento a plazos de quienes tienen fallas o faltantes en su expediente; desistimientos, cambios de suplentes, regidurías o sindicaturas; verificación de la paridad en las planillas y si no apercibirles para que un plazo corto la ajusten; entregas de claves o formatos para recolectar apoyos (firmas), mesas de revisión para los que no se registren por fallas en la App u otras situaciones; verificación de apoyos validos en cortes y totales, entre otras minucias.

Casillas, serán más de 6 mil 500 y cada una movilizará idealmente a 750 votantes. Cada casilla tendrá al menos 5 funcionarios, en NL serán al menos seis por las Consultas Populares aprobadas. Hay que ubicar espacios con condiciones óptimas para acceso de la gente, trazo de filas, publicaciones, ruta de la persona desde que entra hasta que deposita la boleta. Traslado de los paquetes electorales de la imprenta a la Comisión Estatal Electoral (CEE), al presidente de casilla y de vuelta a la CEE. Esto es logística y demanda inteligencia, creatividad y experiencia.

Estadísticas de cualquier tipo: participación, votación, asistencia, inconsistencias, eventualidades, cobertura mediática por candidato/candidata, encuestas, conteo rápido. Cálculos del dinero público para las campañas, fiscalización. Esto se puede hacer por sección, por colonia, por distrito, municipio, estado y país. Cálculos de votación por partido político para determinar la asignación de plurinominales para senadurías, diputaciones locales y federales.

Las elecciones no son sólo política y leyes, abarcan prácticamente a todas las áreas de conocimientos y una participación proactiva en la que encuentra su espacio de conocimiento y experiencia para vigilar su proceso desde el día uno, aún nos quedan más de cien para encontrar los nichos de ciudadanía.

Hay al menos dos organizaciones de la sociedad civil que ya están desarrollando Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) para vigilar el proceso electoral, probablemente lo puedan hacer en conjunto y esto se llama sinergia, participación cívica inteligente y entre expertos. Otras más están en diálogos para unir esfuerzos en la parte de difundir información, formar, sensibilizar y cultivar el voto informado en diferentes segmentos de la población.

Un ingeniero industrial está decidido a participar de manera estratégica en este proceso electoral: convoca a jóvenes por graduarse, entrevista también a empleadores y con los resultados hará dos cosas: 1) analizar las características que presenta esta realidad empleador-joven graduado; y 2) cotejar las los programas para generación de empleo quienes busquen la presidencia. Espero que también les comparta los resultados, sobre todo para enderezar el rumbo de quien esté tirando para otro lado.

fcolorad@yahoo.com para alumnos de 7° semestre en adelante hasta recién graduados.

Participar es un asunto de compromiso y generosidad y ahí caben todas las áreas de conocimiento. #SeryHacerCiudadanía

La autora es Consejera Electoral en el estado de NuevoLeón y promotora del cambio cultura a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana. loalsara@yahoo.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.