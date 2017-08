Infraestructura carretera de NL recibe 63% menos en 2017

Proyectos como la carretera de Santa María La Floreña, en el municipio de Pesquería, figuraron entre las obras que se realizarían para el 2016 en el estado y que comprenderían una inversión total superior a los mil 600 millones de pesos.



Sin embargo, en este 2017 los proyectos de infraestructura carretera y caminos rurales de Nuevo León presentaron una reducción de más del 60 por ciento, al contar con 616 millones 196 mil 067 pesos de inversión por parte de la Federación.



El año pasado, sólo la inversión del tramo carretero mencionado al principio implicó recursos por 574 millones 999 mil pesos, según un análisis de la Cámara de Diputados sobre el gasto federalizado de las entidades federativas, siendo la obra más sobresaliente de todo el 2016.



En este sentido, el sub rubro identificado como Conservación de la Infraestructura Carretera, tuvo un recorte en el presupuesto proveniente de la federación de hasta el 79 por ciento, pues el año pasado recibió 982 millones 527 mil 348 pesos, mientras que la cantidad aprobada para este 2017 es de 210 millones 387 mil 180 pesos.



En algunas de las áreas para las cuales el estado recibió recursos durante el 2016 y en el presente año prescinde de ellos, se explica debido a que eran proyectos específicos, como por ejemplo, la prolongación de la avenida de la Ignacio Morones Prieto, que el año pasado recibió 50 millones de pesos en este 2017 no le fue asignado un presupuesto.



Lo mismo ocurrió con el camino Ojo de Agua a la Planta Armadora de KIA, que en 2016 tuvo asignado un presupuesto proveniente de la federación de hasta 145 millones de pesos, y en el ejercicio de 2017 no se contempló una cantidad para esta vía.



Otro ejemplo es el del camino a Montemorelos al Entronque San Roberto, que tuvo un presupuesto de 8 millones de pesos en 2016 y cero pesos para el 2017.



No obstante, los recursos destinados Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras presentaron un recorte de hasta el 30 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación.



Aunado a esto, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se redujo en un cerca de un 20 por ciento para el 2017, de acuerdo con este análisis.