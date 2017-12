Inflación de Monterrey llega a 5.60% en quincena de diciembre

Durante la primera quincena de diciembre, Monterrey alcanzó una inflación anual de 5.60 por ciento, cifra inferior a la nacional, la cual se ubicó en 6.69 por ciento.



La inflación acumulada en el año llegó a 5.38 por ciento al corte del 15 de diciembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Mientras que la inflación quincenal en la ciudad, fue de tan sólo 0.21 por ciento.



Cabe recordar, que de enero a noviembre de este año, Monterrey acumuló una inflación mensual de 5.28 por ciento, esta cifra es superior a la inflación acumulada de 2.78 por ciento registrada durante el mismo periodo del año pasado.



En algunas hortalizas, como la cebolla aumentó 57.41 por ciento y el aguacate reportó un alza de 27.89 por ciento.



Cifras del Inegi señalan que el municipio de Cortazar, Guanajuato, registró una inflación anual de 8.70 por ciento, la cual es la más alta y por arriba de la nacional. Mientras que Tepic, Nayarit, reportó la inflación quincenal anual más baja con 5.23 por ciento.



El indicador del país se ubicó en 6.69 por ciento, cifra superior al consenso en el mercado.



“La inflación en la primera quincena de diciembre se explicó por el incremento en las tarifas aéreas y los servicios turísticos dado el periodo vacacional.



“Continúa sorprendiendo al alza, motivando a una expectativa de mayores aumentos en la tasa de Banxico”, explicaron analistas de Banorte.



Gabriella Siller, Directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, indicó que la inflación nacional quincenal anual, de 6.69 por ciento, se vio impulsada por las mercancías no alimenticias.



“Las presiones al alza para la inflación se vieron reflejadas nuevamente en el subíndice de precios subyacentes de mercancías no alimenticias, que mostró un incremento quincenal de 0.29 por ciento.



“Las presiones inflacionarias en este subíndice indican la presencia de un traspaso moderado de la depreciación cambiaria a niveles de precios. Por su parte, el subíndice no subyacente, que incluye los precios más volátiles, registró un incremento quincenal de 0.46 por ciento, debido a un incremento quincenal en el subíndice de precios agropecuarios de 0.58 por ciento”, dijo.



Siller señaló que considerando el dato de inflación más reciente, si la Fed continúa su proceso de normalización de tasas de interés en 2018 y un tipo de cambio de 19.30 pesos por dólar, estima una probabilidad de 73 por ciento de que el Banco de México vuelva a subir su tasa de interés en febrero de 2018.