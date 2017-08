“Independientes ya no tienen voto de confianza”

La menor intención del voto presidencial hacia los independientes, en Nuevo León, refleja un rechazo al gobierno actual, aseguró César Cavazos, presidente estatal del PRI.



EL FINANCIERO publicó ayer una encuesta de la firma Electo, marca de Focus Consulting Group, el cual refleja una preferencia en las votaciones presidenciales hacia el PAN, en segunda posición el PRI y en tercer sitio Morena; sin embargo la figura independiente apenas obtiene un tres por ciento en la zona metropolitana de Monterrey, pese a que Nuevo León tiene un gobierno independiente.



“Nosotros somos un estado que ya conocemos el gobierno independiente y por eso el ciudadano no le da su confianza, yo te aseguro que el gobierno independiente de Nuevo León no tendrá un resultado favorable.



“No estará en los primeros tres lugares porque la gente ya vio y ya conoció y sabe que estos gobiernos son de palabra, son de discurso y son de campaña pero a la hora de los hechos y a la hora de gobernar se ha quedado como el gobierno de Nuevo León, ha quedado a deber mucho a la ciudadanía”, indicó.



Como representante del PRI, indicó que las estrategias que tiene el partido es con candidaturas de mujeres y con jóvenes, y confían en que tendrán buenos resultados para posicionarse.



Por su parte, Eugenio Montiel, diputado local independiente, consideró que la menor preferencia en las encuestas de la figura independiente es debido a diversos factores, entre ellos a un desgaste.



“Es un desgaste de la figura independiente en manos del señor gobernador, quien tomó un gobierno muy complicado con finanzas críticas y ha tenido que sortearlo.



“Debemos de reconocer que se ha equivocado, ha tenido tropiezos y eso ha demeritado su figura independiente, no obstante pienso que antes de de-saparecer, debe fortalecerse porque es una vía que los ciudadanos durante décadas pelearon y si bien ahorita Jaime Rodríguez está encabezando este gobierno, no quiere decir que necesariamente todos los gobiernos tienen que ser así”, dijo.



Respecto a la opción de Morena, la cual destaca en una tercera opción para los regiomontanos, consideró que es una oportunidad viable para derrotar el bipartidismo y lo que requiere el país es un cambio y la alternativa es Morena.