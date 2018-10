Incumplen gasolineras en exhibir precios

Sólo un 50 por ciento de las estaciones de servicio en el área metropolitana de Monterrey exhiben al público el precio de las gasolinas y el diésel, esto puede ser debido al alto costo de los preciadores electrónicos que oscilan en 180 mil pesos, dijo Armando Cedillo, representante jurídico de la comercializadora de gasolina Ángel Carlos Díaz Tenopala.

Aun cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no exige que sean electrónicos sólo que sean visibles a 20 metros.

El especialista en el tema de combustibles, comentó que pese a que no todas las estaciones de servicio no han cumplido con este requisito establecido por la autoridad regulatoria, la CRE no ha hecho nada para obligar que todas las estaciones de servicio para estas fechas ya estén homologadas en esta disposición.

Aunado a lo anterior, las gasolineras cada año tienen que pagar a la Comisión Reguladora y a la Agencia de Seguridad lo que denominan derechos de aprovechamiento (esto está autorizado por Hacienda) y según el especialista es inconstitucional.

“El pago corresponde a una revisión que la propia autoridad tiene como atribución, justamente ahí radica lo inconstitucional porque no es posible estarle pagando a la autoridad para que vaya a auditarte”, añadió.

El cobro oscila en 30 mil pesos tanto a la CRE como a la ASEA.

La CRE realiza varios dictámenes y análisis dos veces al año para verificar que se cumpla con los octanos y etanos ya sea para la gasolina o el diésel.

Destacó que existen otros cobros que se realizan de manera bi-anual, se trata de un sistema de administración que fluctúa entre la implementación, los derechos que tienen que pagar y la elaboración del documento en alrededor de 110 mil pesos, esto depende de cada estación de servicio.

Cedillo, comentó que existe otra disposición que radica en establecer un sistema de gestión, el cual garantiza que cada estación de servicio dé litros completos a los clientes, cuyo valor asciende a 80 mil pesos, dependiendo los proveedores.