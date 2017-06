Incumplen con pago del nuevo impuesto a casinos el 88%: MC

La baja recaudación que ha obtenido el gobierno de Nuevo León por la recaudación del nuevo impuesto a casinos, obedece a que 16 de los 18 casinos no han cumplido con el pago, indicó el diputado Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.



Al cierre de este año, se prevé recaudar 990 millones de pesos, por este nuevo gravamen del 10 por ciento por el consumo en casinos, los cuales se destinarán al rubro de seguridad para la contratación de más elementos de seguridad en el estado y municipios.



Sin embargo, la recaudación ha sido menor a lo proyectado, de acuerdo a los reportes financieros del gobierno estatal.



García explicó que los casinos, están reteniendo el impuesto sin aviso, lo cual es un delito por evasión fiscal.



“El problema de aquí es “agandalle”, los casinos sí están reteniendo el diez por ciento, pero con tranzas lo están mezclando con premios, o con consumo o se lo quieren “sordear”, yo creo que es muy tonto; los convierte en delincuentes, es un retenido no enterado, es evasión fiscal y vas a la cárcel”, dijo.



Comentó que ha dialogado con el tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, para que si bien cuentan con cinco años para cobrar teste impuesto se inicien auditorías.



“Vamos a cobrar el IEPS federal, el seis por ciento del impuesto aplicado a los premios, el diez por ciento al consumo, o que pague o que quiebren”, mencionó.



Detalló que de los 18 casinos que existen, unos 16 (es decir el 88 por ciento) no han presentado ninguna declaración del pago de sus impuestos.



“Las multas impuestas son hasta por el 150 por ciento, es decir, si deben diez pesos se van a convertir en 30 pesos y con una posible querella del impuesto no enterado”, dijo.



Agregó que el Estado puede analizar los ingresos y a todo aplicarle el diez por ciento, para esto se puede recurrir a convenios federales que los faculte para esa revisión.