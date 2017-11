INCMTY 2017

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana.



Hoy les escribo desde la feria de emprendimiento más grande de México; me encanta el ambiente que se vive, jóvenes que traen en la mirada esa semilla de iniciar algo y ver adultos contemporáneos, cercanos a los 50´s que también se dan tiempo para atender las conferencias.



Hoy me siento como en un parque de diversiones, escuchando historias de jóvenes emprendedores, nuevas propuestas de emprendimiento, por cierto, muchas de ellas basadas en aplicaciones para dispositivos móviles.



Dentro de las startups que están exponiendo hay muchas muy interesantes, me llamaron la atención tres de ellas, la primera con un enfoque biomédico, fabrican equipo para el cuidado de la salud a bajo costo; recordé el libro de Elon Musk, donde comparte la visión de hacer vuelos a bajo costo al espacio, me hizo mucho sentido la propuesta.



La segunda startup que llamó mi atención, es una empresa regia que diseña y fabrica sus propias impresoras 3D, hace 4 años recuerdo en el Consumer Electronic Show, en las Vegas, NV; lanzaron las primeras impresoras 3D y fue todo un boom en la feria.



La tercera, me sorprendió con dos elementos, una starup enfocada en la comercialización de café orgánico, combinado con jóvenes chiapanecos que iniciaron un proyecto con la creación de un mercado justo para los productores y lo mejor de todo, formas innovadoras para automatizar la entrega de pedidos de manera periódica. Aprovechando la visita al stand, disfruté de una café expresso de la región de Chenaló, Chiapas, con un tostado obscuro, acidez alta, con un sabor intenso, aromático y con un cierre a cacao.



Así que mientras charlaba con los jóvenes emprendedores, disfrutaba de un extraordinario café mexicano y la escritura, acompañada con un vaso con agua.



