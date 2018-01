Incentivarán uso de energía renovable

La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados propuso modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia de gravamen en equipos para el aprovechamiento de energía renovable para personas físicas y morales.



La iniciativa, que agrega un párrafo al artículo 34 de la ley, establece que la deducción la podrán hacer también las personas físicas, independientemente de la modalidad en que se encuentren suscritas, siempre que el equipo estén en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de tres años inmediatos siguientes al ejercicio en que se efectúe la deducción.



El documento señaló que en México existen mercados o sectores que no han sido desarrollados, como el de la Generación Distribuida, es decir, el desarrollo de pequeñas fuentes de generación ubicadas lo más próximo posible al centro de consumo, preferentemente a partir de fuentes de energía limpia.



Dijo que este mercado permitirá que cualquier persona con capacidad financiera o acceso a algún crédito competitivo pueda instalar equipos fotovoltaicos en casa, generando la energía que consume.



Asimismo, a diferencia del mercado eléctrico subsidiado, que no puede crecer por la baja rentabilidad que tiene la inversión por altos subsidios, el sector de energía solar térmica es mucho mayor y lo pueden aprovechar personas con más bajos recursos.



Esto abre la posibilidad al mercado de calentadores solares no sólo para grandes empresas, también para el pequeño consumidor, mediante adquisición de estos aparatos.