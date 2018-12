Incentivará Felipe a policías con apoyos económicos

En la última recta de las campañas electorales extraordinarias por la alcaldía de Monterrey, el candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, habla con El Financiero sobre su proyecto de seguridad.

Asegura que habrá incentivos económicos para los policías en base a logros conseguidos. Proyecta un modelo de Policía de Proximidad, y llama al resto de los candidatos a declinar a su favor.

¿Qué pasó con las elecciones del 1 de julio?

El PRI pidió la nulidad de los votos porque no le favorecieron. No les gustó el resultado y pidieron que se anularan, e incluso, pidieron la nulidad de los votos que ellos mismos habían conseguido. Es decir, no hay respeto a la voluntad popular.

Pero lo que es un hecho es que la elección tiene que repetirse, y esta es una carrera de dos, es una elección en la que hay dos punteros, donde nosotros los panistas ganamos la elección anterior, y vamos a refrendarlo.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas?

En relación a las propuestas, reitero mi propuesta de tener una policía al 100 por ciento, de tener unidades especializadas para escuelas y para mujeres de parte de la policía, la de tener impulso a la economía y en particularmente al sueldo de la mujer que tiene necesidades iguales a las del hombre, y con algunas cargas adicionales, por eso vamos a reforzarlo con estancias infantiles y con espacios de recreo e iluminación cerca sus casas.

Propiciar la integración social es asegurar que se reduzca la inseguridad. Planteamos que las pequeñas grandes obras son las que se hace en las colonias, y ahí por qué insistimos en un gobierno cercano, transparente, y honesto, que tiene un diálogo franco con la ciudadanía, todos los días.

Sobre seguridad, en concreto, ¿cuál es su proyecto?

Proximidad. La Policía de Proximidad nos ayuda a tener al policía cerca de la gente, involucrando a esa comunidad, respondiendo de manera eficiente y eficaz, colectando firmas de vecinos para tener el contacto con ellos, y asegurar rápida respuesta por tener un área específica asignada.

El modelo policiaco de Monterrey ha fracasado porque así lo muestran los números de asaltos, de violaciones, de feminicidios, ha sido una vergüenza para la ciudad que sigamos teniendo 11 delitos diarios de robo o agresión a los regiomontanos, en casa, negocio y a transeúntes.

¿Cómo dignificar el trabajo de los policías?

Yo soy partidario de que mejoren sus ingresos basado en incentivos por logros realizados en la zona específica que a cada uno le corresponda cubrir. Al reducir los delitos y las quejas, tendrán una compensación económica por ellos, lo cual nos asegurará la prevención real que hoy no se da porque los traen dando vueltas, hoy el patrullaje es más visible, pero no más eficiente ni efectivo.

¿Llamaría al resto de los candidatos a que declinara a su favor, que se sume a su proyecto?

Con humildad y respeto le digo a todos los electores que, igual que nosotros pidieron que el PRI saliera del Palacio Municipal, que consideren que la única forma viable de sacarlos de manera definitiva, es votando por Felipe y por el PAN.

Y esa invitación la extiendo también a los candidatos, si alguno considera que el valor de esta elección es sacar al PRI, pues a que se sume con nosotros.

¿Qué espera del 23 de diciembre?

El proceso para nosotros es el reiterar la voluntad de elegir a nuestros gobernantes y que nos sea sustituida por decisiones de tribunales. Lo que se gana en las urnas, deberá de ser respetado y no modificado por la mesa.

¿Se siente respaldado por el PAN?

En realidad, hemos tenido un respaldo enorme tanto por el PAN municipal, como del estatal y el nacional. Los tres comités en las tres instancias nos han respaldado abiertamente.

¿Se siente seguro para las elecciones extraordinarias?

Sí. Muy seguro, y, sobre todo, muy respaldado.

¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Por qué deberían de votar por usted?

Porque soy el único con posibilidades de ganarle al PRI. Y porque tengo la preparación, y la demostración en los hechos de que lo que ofrezco lo cumplo al 100 por ciento.

¿Qué le diría a Adrián De la Garza?

Le exijo que respete la decisión que tome la ciudadanía, porque no la respetó la primera vez.