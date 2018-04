Impulsarán participación ciudadana a nivel federal

Impulsar la Ley de Participación Ciudadana, y que dicha ley le devuelva el poder al ciudadano, es la columna vertebral de las propuestas que pretende llevar al Congreso Aydee Medina Herrera, candidata a Diputada Federal del Distrito 7, por el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista señaló que “la Ley de Participación Ciudadana busca que se le devuelva el poder al ciudadano, para ello se requiere hacer esa Reforma constitucional necesaria para que puedan aplicarse los preceptos de la Ley, que es la revocación de mandato a nivel federal, la consulta popular “y una iniciativa que yo le llamo haz tu ley”.

Agregó que, “para eso hay que hacer la Reforma constitucional pertinente”.

Refirió que en Nuevo León la Ley de Participación Ciudadana entró en vigor en 2016 y aún debe implementarse en algunos municipios y en caso de ganar en las próximas elecciones buscarán impulsarla a nivel federal.

“Otro aspecto es quitar el fuero, No al fuero, ¿qué es lo que más puede corromper al ser humano?, el dinero y el poder, y si adicional a eso lo blindas, estas creando a un monstruo, que te tiene el pie en el cuello.

“A nivel estatal Samuel García ya logró el no al fuero, pero falta dar ese paso a nivel federal hay que darlo, también debemos quitar las pensiones a los ex presidentes, año con año nos cuestan millones de pesos a los mexicanos para que se paguen esas pensiones, cuando a nuestros adultos mayores que son los más vulnerables, les pagan pensiones miserables de dos mil pesos, aquí ya no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, hay 53 millones de pobres en el país”.

Medina Herrera, destacó que es necesario pedir recursos a la federación, para los municipios que están creciendo desmedidamente como el de García ya que por su fuerte avance los servicios públicos han quedado desfasados, y se requieren más escuelas y hospitales.

La aspirante del partido MC invitó a la gente a participar en las próximas elecciones porque los políticos son quienes deciden por la salud, por la educación, y todos deben ser parte de esa decisión “y si no votas otros más van a tomar esa decisión por ti.

“Tenemos 15 años esperando por un nuevo hospital en García, y pues tienes que tomar parte de la responsabilidad, somos corresponsables, hay que ir a votar”.

Dijo que la mayoría de los diputados de Nuevo León son de los partidos, entonces ellos tienen ya su pacto de impunidad y tienen muy claro qué es lo que van a ir a votar y eso es lo que les digan, “llevan línea”.