Impulsarán FINSA e INEA a la educación

Para que puedan aspirar a escalar posiciones dentro de sus empresas y lograr mayores salarios, FINSA el desarrollador de parques y naves industriales y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio, en el que impulsarán la educación básica entre los trabajadores con rezago educativo.



Sergio Arguelles, presidente de FINSA dijo que “ya habíamos hecho un programa con 200 operarios de FINSA, (con el convenio) la intención es hacerlo extensivo no sólo a la gente de FINSA sino también a los 25 parques industriales y las 425 empresas que albergamos y donde hay más de 300 mil obreros (...) muchos de ellos no pudieron terminar sus estudios por la necesidad de trabajar o falta de recursos”.



Explicó que el siguiente paso es identificar a aquellos que tienen los estudios truncos ya sea de primaria, secundaria y preparatoria e invitarlos a participar en el programa”.



La compañía tiene presencia en 14 estados y 26 distintas ciudades.



En entrevista dijo que “el objetivo es que no se queden estancados por falta de preparación, sino que la misma oportunidad de terminar los estudios les de otras alternativas de superarse profesional y personalmente”.