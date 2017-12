Con el objetivo de fortalecer entre la ciudadanía de Nuevo León la promoción y el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública y la cultura de la transparencia, la organización civil Redes Quinto Poder



IDEA firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CTAINL).



En este año que termina, Redes Quinto Poder, en colaboración con este organismo público, ofreció talleres gratuitos de acceso a la información pública y una de las metas del convenio será duplicar el número de talleres durante 2018.



Sergio Mares, comisionado presidente de este organismo, dijo que la transparencia está ligada a la vida democrática e implica que el ejercicio de las funciones públicas, así como la forma, en qué y cómo se gastan los recursos públicos debe estar a la vista de todos los ciudadanos.



“De esta forma, las personas pueden conocer lo que realizan los gobernantes, darle seguimiento y vigilar el desarrollo de las políticas y los recursos públicos”, indicó.



El comisionado presidente de la CTAINL agregó que la rendición de cuentas forma parte de un estado democrático y debe entenderse como un derecho que poseen todos los ciudadanos de pedirle cuentas a los gobernantes.



A su vez, Juan Manuel Ramos Mejía, director de Redes Quinto Poder, organización con más de cinco años de historia, expresó que a pesar de la ley que garantiza el acceso a la información pública, aún hay barreras en algunos funcionarios para cumplir con este precepto.



“Lamentablemente nos hemos encontrado afuera con algunas barreras todavía. Hay demasiada ignorancia entre los servidores públicos y un desconocimiento por parte de la sociedad en general”.



Ramos dijo que el derecho a la información pública es fundamental porque garantiza otros derechos básicos, como la educación y la salud.



“Si el dinero público se ejerce dónde debe ser, entonces vamos a tener que el dinero debe llegar a las escuelas y no sigamos con el círculo vicioso de cobrarle cuotas a los niños porque no hay recursos públicos suficientes. Si lo hay, pero no se administra bien”, afirmó Ramos.



A la firma de este convenio asistieron como testigos de honor Carmelo Cattafi Bambaci, director de la carrera de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey y consejero de Redes Quinto Poder, así como la empresaria Cristina Sada Salinas, la activista Liliana Flores Benavides y José Manuel Rivero, miembros del Consejo Consultivo de Redes Quinto Poder.