Impulsa Heineken portafolio de Coors en tiendas Oxxo

Pese a que FEMSA Comercio mantiene un contrato de exclusividad con Heineken para vender en sus tiendas Oxxo el portafolio de productos de la cervecera hasta el 2020, desde hace unos días la cadena de tiendas de conveniencia comenzó con la venta de la cerveza Miller Lite, propiedad de Molson Coors Brewing.



Lo anterior es resultado de un acuerdo al que llegó Heineken con Coors para la distribución en México de su portafolio. A principio de junio ambas cerveceras anunciaron la firma de un acuerdo por diez años, en el que Molson Coors importará, comercializará y distribuirá a Estados Unidos la marca mexicana Sol.



De acuerdo al informe anual 2016 que FEMSA envía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existe un compromiso con Heineken de “suministro de todos los productos de cerveza de las tiendas Oxxo en México. El contrato puede renovarse por cinco años o periodos adicionales. Al final del contrato, Oxxo no tendrá contrato exclusivo con otro proveedor por los siguientes tres años. El plazo de compromiso es del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2020”.



También advierte a sus accionistas los posibles riegos al tener en Heineken una participación no controladora del 20 por ciento.



“FEMSA participa en el Consejo de Administración de Heineken Holding (…) sin embargo, FEMSA no es accionista controlador o mayoritario de Heineken (…) y tampoco controla las decisiones del Consejo de Administración de Heineken. Por consiguiente, las decisiones tomadas por la mayoría o por el grupo de control de Heineken podrían no ser consistentes con los intereses de los accionistas de FEMSA o incluso adversas a los intereses de los accionistas de FEMSA. Adicionalmente, FEMSA acordó no divulgar información o decisiones no públicas tomadas por Heineken, que no sean públicas.



Recientemente, Heineken anunció a FEMSA, controladora de Coca-Cola FEMSA, su intención de cancelar el contrato de distribución de cerveza en Brasil, en vista de que la primera adquirió a Brasil Kirin Holding, su división de cerveza Kirin en ese país, por lo que la distribución de sus productos lo hará a través de esta plataforma.



El contrato entre ambas empresas tiene vigencia hasta el 2020.

FEMSA ha señalado en diversas ocasiones, estar analizando las posibles acciones a seguir, entre ellas el diálogo permanente con la cervecera para poder llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre.