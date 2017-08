Impugna Estado a Ley Electoral: Jaime Rodríguez

El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, confirmó que impugnaron la nueva Ley Electoral ante el Tribunal Superior de Justicia, tras argumentar que es inconstitucional.



El Ejecutivo argumentó que considera que el procedimiento con el cual el Congreso local, fue ilegal.



“Presentamos una (controversia), esperamos que el tribunal sea congruente y no se deje llevar por los chantajes de los diputados y estamos conscientes de que la ley se debe aplicar sin influencia de nadie.



“Existen controversias y estamos pidiendo al tribunal, que no se intervenga en las elecciones del poder ejecutivo y debe haber una separación de poderes, consideramos que el legislativo se ha excedido y nosotros estamos controvirtiendo algunas de las leyes”, indicó.



El Bronco, criticó el que el Congreso traspasa su poder y descalificó el que hayan aprobado en periodo extraordinario la Ley Electoral y que también hayan aprovechado para una ratificación de los magistrados.



“Convocaron a un periodo que desde mi punto de vista es inconstitucional, ratifican a tres magistrados y les amarró las manos y tienen que excusarse y creo que están entrampados”, dijo.



Solicitó que el nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Mendoza, que se excuse de la resolución sobre la Ley Electoral.



“No estamos de acuerdo en que la resolución sea la ilegalidad; fue ratificado por el poder legislativo y tiene que excusarse de la decisión, él y otros magistrados, no deben intervenir y nosotros lo vamos a controvertir”, aseguró.



INTERVIENE EL INE

Respecto a la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el análisis de Radio Libertad, consideró que el organismo no debe meterse en su administración.



“El INE no tiene que meterse en las decisiones, en cuanto a las investigaciones.



“Radio libertad no está haciendo propaganda de nadie y no lo hará, no propaganda de Jaime ni de ningún otro funcionario”, indicó.



Señaló que probablemente fue mal interpretado su comentario sobre al haber mencionado que se realizaría una propaganda cultural.



Reiteró en que no realizarán propaganda para nadie, y que cuentan con nueve estaciones de radio.



“Si el INE dice que debemos de quitar “independiente” pues que haga la resolución y se la apelaremos, no estamos haciendo campaña para nadie”, dijo.