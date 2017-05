Impactaría cierre del AICM a los ingresos de OMA

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, podría dejar los ingresos no aeroportuarios de OMA “en tierra”, ya que prevé que la inversión de 265 millones 451 mil pesos que destinó a la construcción del Hotel NH de la terminal dos (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), podría no ser recuperable, esto aunado a una baja en el nivel de ocupación anual de 1.5 puntos porcentuales.



“El AICM podría ser cerrado antes de la expiración del plazo del arrendamiento de la compañía, y la compañía podría no poder continuar con la operación del hotel y las áreas comerciales, lo cual puede impactar la recuperación de la inversión en el proyecto”, explica la operadora de aeropuertos en su informe anual.



“Adicionalmente, bajo ciertas circunstancias el AICM puede dar por terminado el contrato de arrendamiento operativo, mediando o no, una indemnización parcial para la compañía. En caso de que AICM sea cerrado o que dicha parte dé por terminado el contrato de arrendamiento, la compañía podría no recuperar completamente la inversión realizada en el Hotel NH Collection de la T2”



La compañía considera sus operaciones hoteleras y las operaciones en el parque industrial (en Monterrey) como pieza clave de su estrategia de diversificación para incrementar sus ingresos no aeronáuticos.



“El incremento de los ingresos no aeronáuticos de la compañía a través de la búsqueda de nuevas actividades comerciales, de diversificación, así como el desarrollo de actividades de carácter complementario ha sido designado como una de las partes principales de la estrategia de negocios de la compañía”, menciona.



En 2006 los ingresos no aeronáuticos representaron el 18.7 por ciento lo ingresos totales de la compañía, en 2016, el porcentaje fue de 25.6 por ciento.



Al cierre del 2016 los ingresos no aeronáuticos de la compañía ascendieron 560 millones 16 mil pesos, 15.7 por ciento más que en 2015.



Los ingresos totales por servicios de hotelería en el NH Collection de la T2, aumentaron 7.3 por ciento de 212 millones 488 mil pesos a 227 millones 884 mil pesos, debido a un incremento en la tarifa de hospedaje.