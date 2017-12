IMEF espera que ciclo electoral no frene negociaciones del TLC

Existe cierta reserva de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no alcance a concretarse en el momento adecuado y que finalmente el ciclo político-electoral lo sobrepase, expresó Roberto Reyes Rico, presidente saliente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Monterrey.



“La expectativa que tiene el IMEF es que sí se llegará a una renegociación, pero lo que no estamos seguros es que alcance a dar en el tiempo adecuado.



“Creemos que se dará por la capacidad del equipo negociador y por el grupo de aliados estadounidenses que apoyan el TLCAN, y que están conscientes que la afectación de no tener un tratado no sólo sería para México sino para ellos (Estados UNidos y Canadá)”, indicó en conferencia de prensa.



“Sí se llegará a una negociación, pero un tema importante es ver si la agenda política no rebase los tiempos, entonces sí será lamentable”, añadió el presidente saliente.



El dirigente señaló que es una lástima que no se haya firmado en este mismo año tal y como se tenía previsto al inicio del proceso, siempre estuvo el temor de que se alargara y bajo este panorama a finales de enero próximo el equipo negociador mexicano partirá a Montreal, Canadá para seguir avanzando en las renegociaciones.



Reyes Rico mencionó que sólo se ha podido avanzar en dos temas de una agenda de 30.



“Hoy la realidad es que tenemos cuatro temas particularmente que están atorando la velocidad a la que íbamos en las negociaciones.



El presidente saliente enumeró los principales obstáculos para seguir con la agenda: uno es el componente de integración de la zona del TLCAN; la cláusula 11 o de terminación anticipada; los temas agrícolas de la suspensión de las exportaciones por parte de los productos mexicanos y la cláusula 19 referente al derecho de contar con arbitrajes internacionales.



A su vez, Luis García Peña, ex presidente del IMEF Monterrey, apuntó que el no conseguir una buena negociación a tiempo afectaría en las expectativas económicas, con lo cual el capital se “refugiará”, además de generar lentitud en el ambiente de los negocios.



“Marzo será el deadline. Rebasar marzo sin un tratado nos sugiere que vamos a entrar en una vorágine política de los dos lados de la frontera que desde luego va a enardecer también el tono de la negociación”, advirtió García.



Aunado a lo anterior, García Peña comentó que la inflación y las tasas de interés en lo interno se convertirán en uno de los grandes retos para México.



...Y el PIB de Nuevo León crecerá a un 5% en el 2018

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Grupo Monterrey, estimó que la economía de Nuevo León tendrá para el 2018 un desempeño similar al de este año.



Se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto del estado se ubicará en un 5 por ciento al cierre de este año y este mismo nivel registre en el 2018, previó Luis García Peña, coordinador del foro del IMEF.



“El PIB estatal siempre ha crecido el doble al PIB nacional y esta tendencia se espera continúe hacia el cierre de este año y el siguiente, impulsado por las obras de reconstrucción de viviendas y afectaciones de los temblores de septiembre en la ciudad de México y sur del país”.



De igual manera, será para la IED, la cual continuará fluyendo para el próximo año, y no por lo que esté haciendo el gobierno estatal