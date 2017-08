Iluminación decorativa inteligente

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



La tecnología no deja de sorprenderme en cada momento, antes de escribir la columna, inicié el día con una junta a más de 14 mil kilómetros de distancia, por supuesto, el reto es la diferencia de horario y ajustarlo a la mejor hora para todos. Hace 20 años, hubiese sido a través de una llamada telefónica y no con la mejor calidad de audio.



Revisando la lista final de detalles de un proyecto que se entregó la semana pasada, salió a la plática el tema de la iluminación. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a Paco C.



Los que estamos en la industria de audio y video tomamos en cuenta el factor de la luz, pero me impresionan todos los factores que se consideran para el diseño de la iluminación de un sitio.



Si es una luz cálida o fría, se llevará una secuencia de cambios de colores, la intensidad y el ángulo en el que debe atacar un área, que ninguna lámpara de directamente a la cara de una persona.



Hace algunos años una compañía especializada en iluminación nos apoyó en realizar la ingeniería de un proyecto, recuerdo que hubo un sinfín de mediciones y de entrevista con el cliente para lograr el efecto decorativo deseado, después entramos nosotros para ambientar con audio y controlar las escenas dependiendo del tipo de evento que se fuese a celebrar.



Ayer me divertí mucho revisando los detalles de iluminación a grandes rasgos, se me hizo súper interesante y lo mejor de todo, creo que ya se me están ocurriendo algunas locuras para generar experiencias diferentes para los sentidos.



Hoy les escribo desde la terraza del hotel, situado en el barrio antiguo de Hanoi, de día, un sitio tranquilo, personas caminando y algunas motos transitando; en la noche, es una locura, se transforma y es uno de los sitios turísticos más importantes de Hanoi en cuanto a comida local, incluso hay tours para ir probando las diferentes propuestas.



Acompañé la escritura con un café vietnamí con leche, realmente el sabor de este café es delicioso, con un toque de cacao y una intensidad suave, me encantó. Es una experiencia que estoy disfrutando todas las mañanas.



Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.