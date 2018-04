“Ignora” TC posible triunfo de AMLO

El posible triunfo en las elecciones por parte del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha generado poco nerviosismo respecto a su posible impacto en el Tipo de Cambio (TC), a pesar de representar un cambio en la administración del país, esto según los resultados de la encuesta del Banxico.

Los economistas más pesimistas sobre este tema consideran que el dólar podría alcanzar un pico de 21 pesos en junio y cerrar el año en 20.30 pesos, refiere un análisis de Vector Casa de Bolsa.

Según diversas encuestas y estimaciones es alta la probabilidad de que López Obrador gane las próximas elecciones presidenciales, lo que ha generado que los mercados financieros muestren cierto nerviosismo, refiere.

“Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio en las últimas semanas refleja que esto todavía no está sucediendo, aunque ello no quiere decir no vaya a suceder. Todavía hay tiempo”.

De acuerdo al sitio de Internet oraculus.mx, al cierre de la semana pasada la probabilidad de que AMLO gane fue de 89 por ciento.