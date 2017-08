Harvey es cosa seria... y falta la peor parte para Houston

LAREDO, Tx.- Al segundo día de las lluvias históricas provocadas por el huracán Harvey, las principales carreteras que intercomunican a Houston y su gran zona metropolitana se encuentran cerradas al tránsito, la interestatal 10 y la 35, la 45 y la 59, las vías de acceso que controlan más del 90 por ciento de la conectividad de esta ciudad, se encuentran cerradas al menos en tramos que las hacen inviables para los habitantes de Houston que se encuentran inmovilizados en esta gran urbe.



“La Bayou Área”, una de las zonas icono frente al centro histórico y financiero, se encuentra bajo las aguas y está muy dañada.



“Hasta el momento no conocemos la extensión de los deterioros, ni aquí, ni a lo largo de la zona metropolitana y continua lloviendo”, dijo George Franz; Senior Vice President of Tourism & International Marketing del Greater Houston Convention and Visitors Bureau (CBV).



Destacó que, “Harvey es cosa seria, estamos en un estado de emergencia total, en términos de cifras económicas aún es difícil evaluar, no existen números oficiales, todo está en análisis. Estamos todavía en proceso de rescate de emergencia por nuestra parte el centro de convenciones George R Brown, del cual somos propietarios, hemos recibido a más de 2 mil 500 damnificados.



“Sabemos que el área de hospitales también ha sufrido daños, aunque continúan operando”, señaló Franz.



Las estaciones y centros meteorológicos no son tan optimistas; piensan que la peor parte falta por venir y que esta semana aumentarán a 30 mil el número de damnificados.



Jesús Rivera Ríos, un regiomontano que visitaba la ciudad y fue sorprendido por el temporal, relató que, “en el suroeste de Houston todavía no hemos llegado al grado de evacuar , pero ya están varios elementos y grupos de la Guardia Nacional, incluso se ha visto que andan lanchas de la patrulla fronteriza de migración dando apoyo a los elementos policiacos del condado de Harris.



“Al suroeste de la ciudad hay muchas avenidas incomunicadas y las autopistas están sin acceso, la comida comienza a escasear y las tiendas de comida cerradas, y en algunos negocios se aprovechan de la situación y aumentan los precios de los alimentos, pero el principal problema es que mucha gente está adentro de sus casas o condominios departamentales sin poder salir, la situación está crítica”, indicó.



AEROPUERTOS CERRADOS

Houston con 178 mil vuelos anuales, ocupa el segundo lugar en importancia de conectividad área en Estados Unidos, después de Chicago; pero en estos momentos se encuentra fuera de operaciones.



Los dos aeropuertos comerciales de Houston, el intercontinental (IAH) que opera 800 salidas diarias con más de 30 destinos a México, es el aeropuerto que más vuelos ofrece entre México y esta zona metropolitana.



El IAH mueve más de 50 millones de pasajeros al año, con 27 aerolíneas internacionales, y el Hobby, el aeropuerto secundario, también se encuentran cerrado por seguridad y así permanecerán hasta el próximo jueves 31; los viajeros deberán estar alerta en el sitio de sus aerolíneas, sugieren las autoridades.



United Airlines, por su parte ha notificado al público que al menos hasta el día 31 estarán suspendidos sus vuelos de y hacia estos aeropuertos; por su parte la Cruz Roja internacional se encuentra coordinando los esfuerzos de auxilio.



“La ayuda que es muy necesaria y los amigos de México que deseen efectuar alguna donación pueden comunicarse a la Cruz Roja de su localidad; agradecemos mucho las muestras de solidaridad de México y por supuesto la de sus visitantes, quien ahora deben verificar bien sus planes de viaje a Houston porque los aeropuertos están cerrados; es muy probable que antes del viernes la situación no cambie mucho”; dijo Franz.