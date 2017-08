Harvey en Houston, una inundación que no se veía desde hace 800 años…

HOUSTON, Tx.- Luego de que la agencia calificadora Moody’s Analytics estimó que la tormenta Harvey daría como resultado unos cinco mil millones de dólares en pérdidas de producción económica y entre cinco mil millones y 10 mil millones de dólares en daños a la propiedad, lo que representaría poco más del siete por ciento de las pérdidas y afectaciones económicas, cuantificadas en 140 mil millones de dólares, que causó el huracán Katrina en toda la costa del Golfo en 2005, trascendió ayer en esta ciudad que miles de casas podrían no estar aseguradas contra estas inundaciones que no se sufrían desde hace 800 años.



Al conocerse ya que son casi 120 centímetros (cms) de precipitación pluvial, y que continuarán posiblemente hasta llegar a los 200 cms, la administración federal en visita presidencial en Austin se reunió con el Gobernador de Texas, Gregg Abbott.



El recuento de las acciones hablan de 30 mil refugiados y unos 12 mil elementos de la Guardia Nacional destacados para auxiliar los miles de casos de evacuaciones que hasta hoy continúan con miles de residentes, por lo que ya se empiezan a analizar algunos problemas que afectarán a la economía local en forma inmediata.



“Después de que ayer abrimos el George Brown center con 2 mil 500 refugiados hoy la cifra llego a 10 mil solamente en este recinto”, dijo George Franz, Senior Vice President of Tourism & International Marketing del Greater Houston Convention and Visitors Bureau (GHCBV).



Issac Sandoval, un trabajador mexicano que ha sido aceptado en el centro de refugiados, señaló que “nos avisaron que hay cabida para todos, sin embargo me han separado de mi esposa y mis hijas y no se en realidad si ellos están seguros, estamos preocupados”.



Kaitlan Collins, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, ve que existe real interés de la administración Trump en apoyar a Houston, “ esto representa una oportunidad para demostrar que la administración funciona”; declaro ante las cámaras.



El Pew Research Center, organismo líder en investigación económico-social ha definido porque los estratos socioeconómicos de Houston presentan diferencias extremas que podrían ser la causa de una lenta recuperación de esta metrópoli que hoy sigue paralizada.



El vicepresidente ejecutivo de Pew, Paul Taylor, explicó que “como resultado del crecimiento de la población, la economía atrajo dos corrientes de migración diferentes.



Por un lado, dijo, están los trabajadores de alto nivel que llegaron a la ciudad encantados y traídos por las áreas económicamente vibrantes y las oportunidades tecnológicas.



Aunque también están, señaló, las zonas de bajos ingresos -en donde se ha asentado la migración de baja calificación “ya sea para construir las nuevas casas, para cortar el césped o para hacer los trabajos de servicios de gama baja”.



Estos son algunos de los problemas que se perciben sucederán al “aftermath” de la inundación que no cede al cuarto día de lluvias pertinaces.



1 Departamentos y casas están en riesgo de pérdida

HOUSTON, Tx.- Un sencillo análisis realizado por EL FINANCIERO concluyó que las empresas aseguradoras son cada vez más restrictivas en los siniestros a cubrir en esta localidad, en donde por ejemplo el riesgo de inundación es además un elemento externo al seguro normal de casa o negocio que resulta caro y que en más de las veces provoca que los dueños de casas no se aseguren contra la eventualidad de una inundación, como sucede ahora por los efectos de las lluvias del huracán Harvey.



La póliza por este concepto es solo emitida por el Federal Emergency Management Agency (FEMA) y su costo se ubica entre 0.5 y 1 por ciento anual sobre el valor de la propiedad; lo cual en ocasiones la hace inaccesible para las familias de medianos ingresos.



El posible impacto económico será que los reclamos de seguros para hogares y pequeñas empresas serán cubiertos principalmente por el programa de FEMA.



“Las personas afectadas por Harvey que no tenían este seguro contra inundaciones deberán pasar por el proceso de solicitud de subvenciones y préstamos de bajo costo de otras agencias federales y cumplir una serie de requisitos que ralentizara la recuperación”, señaló un experto en seguros que pidió el anonimato.



Ezequiel Hernández, un contratista mexicano del área de construcción dice: “el primer problema que encontramos en Nueva Orleans después de Katrina, fue la mano de obra; es una área donde había pocos mexicanos que son los facilitadores de este tipo de trabajo, y era escaso; hoy en Houston ningún indocumentado querrá presentarse a trabajar y la mano de obra será cara y escasa”



El problema de la reconstrucción indica Pail O’Donell del Dallas Morning News es que: “Houston fue uno de los principales mercados de construcción de viviendas del país antes de Harvey.



“A mediados de año, se estaban construyendo más de 27 mil casas unifamiliares en el área de Houston, y más de 23 mil apartamentos ya estaban en edificación y programados para abrir este año. El auge de la construcción en el área de Houston - como el resto de Texas - mostraba que ya había una escasez de mano de obra de la construcción antes del huracán”.