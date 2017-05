Hagamos que pase algo: Clouthier

Tatiana Clouthier, ex diputada federal y actual asesora de la candidata de Morena, por el Estado de México, Delfina Gómez; es uno de los regios que se ha unido al apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien lidera este partido, y es aspirante a la presidencia del país.



___ Nos puede comentar ¿cómo inició su apoyo hacia Morena y en particular a Delfina Gómez?

___ Yo he estado apoyando a Andrés Manuel López Obrador, desde hace tiempo, voté en el 2006 por él, y en 2012 lo apoyé en Nuevo León.



Creo que ahorita el país tiene una circunstancia y la gente dice que no es lo perfecto, pero de las opciones que tenemos ante nosotros, es lo que más requiere el país.



Me invitaron para apoyar a Delfina, le realicé recomendaciones en general, sobre qué había que mostrar quien es, dado que existe este peyorativo de que “es una maestra y no va a poder”.



Tenemos el 2018 a la puerta y mucho de lo que pase en el Estado de México, abonaría a tener un pavimento un camino para Andrés Manuel y en ese sentido vale la pena abonar todo lo que se pueda, para hacer el camino menos sinuoso y que no se dificulte el camino para Andrés Manuel.



___ ¿Existe una participación importante del apoyo de regios hacia Andrés Manuel López Obrador?

___ Desde el 2012 se dio, hay una mesa muy grande, Fernando Turner estuvo apoyando a Andrés Manuel; Malaquías Aguirre, y un grupo de la camada de Malaquías; el porcentaje de Andrés Manuel fue de 24 por ciento en las votaciones, un porcentaje muy alto para un estado para Nuevo León.



Pienso que es esta parte de “hagamos que pase algo”; el binomio PAN y PRI está agotado, y ¿porqué, ganó el Bronco?, porque ya estaban cansados del PRI y el PAN.



___ ¿Cuál es su visión económica del país?

___ Está muy fácil, yo lo veo con el súper; antes iba con mil pesos y salí a con el carrito lleno y un niño ayudándome a cargar las cosas, después seguía yendo con esos mil pesos y salía sola, y ahora salgo ayudándole a alguien más porque sobran manos para cargar cosas; este es el poder adquisitivo y se ha visto disminuido y es evidente. Hay un reto económico de incorporar a los jóvenes al país, veo muchas oportunidades.



Creo que Trump nos ha hecho un favor, va a apoyar a que se fortalezca el mercado interno, a crear circunstancias mejores para solidarizarnos; todo lo veo como un problema y un reto a la vez, si tomamos este reto de manera conjunta podremos sacar adelante al país.



___ ¿Qué opina de las candidaturas independientes?

___ Creo en las candidaturas independientes enormemente, trabajé para que las candidaturas independientes se dieran, a través de varias organizaciones: Reforma Política, Evolución Mexicana, y en lo local; pujamos para que la candidaturas independientes se dieran, una corona de Evoluciona Mexicana son las candidaturas independientes y de eso me siento orgullosa.



Creo que no son la solución del mundo, sino una evolución de escape a la olla exprés, que han creado los partidos políticos, que han creado todo, lo que ha creado la clase política y creo que las candidaturas son un derecho de los ciudadanos.



___ ¿Qué opina de una eventual salida del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para contender como candidato a la presidencia del país?

___ Me parece muy delicado, él no tiene ni el año y medio en el poder y me parece un acto de cobardía, de él que embaucó a mucha gente en este viaje; ha logrado muy poco.



No lleva el año y medio y ya tuvo que cambiar de Procurador y el que le dio el voto ganador ya se le fue; cambió a la Secretaria de Educación, trae un desorden, y ahora resulta que se quiere ir, me parece un irresponsable, no merecemos los neoloneses a un hombre irresponsable, porque ya le dio miedo, porque sabe que no tiene la capacidad para hacerlo y ahora quiere correr a jugar a la campaña porque esto es lo que sabe hacer, a jugar a la campaña y andar invitando a las personas a pegarle a la piñata. Me parece muy irresponsable y me duele porque creo que el estado no está preparado para que dejemos tirado y no creo que aguantemos otra elección en 2018 para gobernador.



___ ¿Qué opina acerca de la reducción en las filas del PAN estatal?

___ No creo que se reduzcan, yo creo que como lo inflaron al principio son los que son, en cualquier proceso de reafiliación.



___ ¿Contendería usted por algún puesto político?

___ Si tú me preguntas en este momento no creo que las circunstancias personales están para que yo ande en eso. Ahorita estamos trabajando en el proyecto 18, que sería el plan de gobierno futuro del 2018 y estamos trabajando en esa parte y hay que enriquecerlo.