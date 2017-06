Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar uno minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Han sido un par de semanas bastantes intensas, el día hoy me dio mucho gusto estar presente en nuestra reunión mensual de book club, donde analizamos el libro,"Vendes o Vendes" de Grant Cardone, recordé mis inicios de vendedor, ¡seguro me hubiera apoyado mucho leerlo hace 20 años!, se los recomiendo.



La semana pasada estuve en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, coordinando un proyecto de audio y video, el reto de esta visita fue el idioma, aunque algunos hablan inglés, la gran mayoría solamente hablan vietnamí; definitivamente encontrar el listado de materiales tal como los conocemos en México o en Estados Unidos fue bastante interesante.



Esto lo traigo a colación, porque al final del camino, la industria de la tecnología, lo que busca es realizar soluciones literalmente que funciones en dos “clicks”; un ejemplo claro es Alexa de Amazon, que funciona como un hub, es un dispositivo que se conecta a la red y puede controlar otros equipos integrados a la red IoT (Internet of things), a través del control con voz puedo saber el clima actual, la hora, noticias, solicitar una canción, encender un televisor, la iluminación, etc; cada vez más equipos se integran al concepto de IoT.



Lo interesante de estos sistemas es que son completamente “hágalo usted mismo”, lo que hace 10 años hubiese requerido un cerebro de control, cableado para cada equipo a controlar y horas de programación, tanto en la lógica como en el diseño de la tableta, hoy en día se ahorra un usuario cerca de 10 mil dólares en equipo y programación y lo mejor, sólo se invierten horas en configurar esta solución versus semanas que llevaba la anterior.



Cada día que pasa, veo mucho más cercano la integración de las Ciudades inteligentes, tanto los sistemas de vialidad, casa y empresas en donde empiezan a converger en las redes de información.



Hoy acompañé la escritura con un café espresso americano vietnamí, por cierto, Vietnam es el segundo exportador de café, con sabores intensos, ácidos y aromáticos; servidos en un sin número de cafeterías, es un deleite al paladar.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



