Guadalupenses preparan amparo por fotomultas

Ante la inconformidad que existe sobre el tema de las fotomultas en el municipio de Guadalupe, los ciudadanos se preparan para emitir de forma colectiva un amparo.



Alfonso Robledo, ex candidato del PAN a la alcaldía de Guadalupe, explicó que es sencillo de emitir un amparo de este tipo ya que están clasificadas como inconstitucionales por varios tribunales en el país.



“Estamos tratando de dar un apoyo, a través del “machote” con el cual pueden hacer el proceso inicial contra el amparo de fotomultas y ya con el acompañamiento de las personas que ellos usen, o bien con un abogado que les pondremos y que lo hará de manera accesible”, indicó.



Mencionó que como parte del movimiento que emprende de la consulta ciudadana sobre las fotomultas, apoyarán a los ciudadanos a facilitarles un abogado que los asesore, quien no les va a cobrar, salvo la papelería que se requiera.



“Estamos empezando a promoverlo, porque existen muchas solicitudes de que hagamos algo al respecto sobre las personas que ya han sido multadas.



“Creo que se formalizará este viernes para tener la justificación que se hace para el amparo de las fotomultas”, comentó.



Robledo estimó que alrededor de unas diez mil personas ya han sido infraccionadas a través de una fotomulta; cada una tiene un costo de 900 pesos.



“Desde hace casi dos meses se han aplicado las fotomultas en Guadalupe”, precisó.



Detalló que los argumentos para justificar los amparos son: una cámara no es una autoridad para infraccionar a nadie y que generan incertidumbre porque no se aplica a la persona que cometió la infracción sino a las placas del vehículo.



“Casi siempre procede el amparo y se gana, como ha ocurrido en otros estados”, dijo.



Respecto al tema de la recopilación de firmas sobre el tema de la consulta ciudadana, dijo que llevan diez mil firmas y sólo les faltan 500.



Agregó que respecto a una marcha que se realizó por ciudadanos hasta el domicilio del alcalde, Francisco Cienfuegos, dijo que son personas que apoyan el rechazo que se ha tenido sobre la imposición de las fotomultas.