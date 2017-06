Grupo Famsa aún muestra debilidad financiera: S&P

Pese a los recursos económicos que recibió Grupo Famsa durante el primer trimestre del año como parte de su plan de monetización de activos, estos esfuerzos no han mejorado de manera suficiente el desempeño financiero de la cadena minorista.



La agencia calificadora Standard and Poor’s señaló que los indicadores crediticios clave de Grupo Famsa aún muestran un desempeño menor al esperado para el nivel de calificación crediticia.



Durante el primer trimestre del año, la empresa recibió recursos relacionados con un plan de monetización de activos, como parte de la ejecución de una garantía otorgada por el accionista mayoritario de la empresa. Al 30 de mayo pasado, GFamsa ha recibido de esta serie de transacciones más de 700 millones de pesos mexicanos que la compañía utilizó para amortizar vencimientos de corto plazo.



De acuerdo con Standard and Poor’s, la compañía también espera recibir mil 700 millones de pesos durante lo que resta del año y amortizar vencimientos de corto plazo y otros 900 millones de pesos en el 2018 para reducir aún más su deuda.



“En nuestra opinión, estas iniciativas indican el compromiso de los accionistas para mejorar la estructura de capital de GFamsa y asegurar el cumplimiento oportuno con todas sus obligaciones financieras”, señalaron los analistas de la calificadora.



Consideró que GFamsa continúa afrontando desafíos ante las débiles condiciones económicas en México, un entorno de negocios menos favorable en Estados Unidos y la fuerte competencia.



La empresa tiene una exposición significativa a deuda denominada en dólares, y cuenta con arrendamientos operativos importantes que presionan sus indicadores de apalancamiento, señaló la agencia calificadora.



En ese sentido, S&P dijo que revisó la perspectiva a negativa y advirtió que estas condiciones adversas que enfrenta la compañía podrían retrasar la mejora de su perfil de riesgo financiero.



“La perspectiva negativa de GFamsa refleja nuestra opinión de que los desafíos de negocios y financieros que afronta la empresa, debido a la intensa competencia y al lento crecimiento económico en México”, indicó la agencia calificadora.



Los analistas de la evaluadora mencionaron que la posición del negocio de GFamsa todavía está limitada por su menor tamaño en términos de ingresos en comparación con los de sus pares en la región, tiene una pequeña participación de mercado en México y una presencia geográfica y diferenciación de productos limitada.



“A pesar de la caída de la rentabilidad en los últimos dos años, aún prevemos que la empresa mantenga márgenes de EBITDA por encima de los de otros participantes de la industria, de entre 18 y 19 por ciento en los siguientes dos años, lo que reflejaría la implementación de algunas reducciones de costos y de personal”, subrayaron.