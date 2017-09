Greyhound reanuda salidas a Houston, tras la tormenta

Después de cancelar varias salidas hacia Houston debido al huracán “Harvey”, la compañía de autobuses Greyhound reanudó sus salidas de Monterrey a esta ciudad y también a Dallas y San Antonio.



José-Luis Moreno, vicepresidente de Operaciones Internacionales de Greyhound, dijo en entrevista con EL FINANCIERO que suspendieron salidas a Houston la semana pasada debido al impacto del huracán que inundó varias zonas de esta ciudad.



“El clima no permitía un recorrido seguro hacia Houston. Primero cancelamos corridas a esta ciudad y después también a Dallas y San Antonio, Texas”.



Las salidas de autobuses se reanudaron el martes pasado a Dallas y San Antonio, y el jueves pasado a Houston, Texas, con las cuatro corridas diarias.



“Ya estamos operando normalmente a estas ciudades”, indicó el vicepresidente de Operaciones Internacionales de Greyhound, la compañía de autobuses de pasajeros más grande de América del Norte.



Mencionó que la compañía no sufrió daños por este fenómeno meteorológico y agregó que el objetivo principal era proteger a los pasajeros y ayudar a los vecinos a evacuar las zonas afectadas.



“Implementamos un plan de evacuación de la ciudad cuando iba a golpear el huracán para poder asistir a los pasajeros a salir lo más pronto posible y asegurar que nuestra gente de las dos terminales que tenemos en Houston estuvieran seguros con sus familias”.



El directivo comentó que están muy contentos con la aceptación que han tenido en Monterrey, ya que tuvieron crecimiento en el movimiento de pasajeros, en comparación al verano pasado.



“Todavía no tenemos las cifras, pero sí tuvimos bastante afluencia de pasaje, considerando que era una incertidumbre este verano, en comparación al 2016, por la situación económica y política; pero al final del día, hubo incremento de pasaje transfronterizo por el lado de Laredo hacia varias ciudades de Texas y otros destinos de los Estados Unidos”.



Moreno comentó que están enfocados en ofrecer el servicio más económico, confiable y seguro al pasaje de Monterey que viaja a Texas, y en el futuro buscarán incorporar más corridas para conectar a los mexicanos hacia los dos mil 800 destinos que ofrecen en Estados Unidos y Canadá.