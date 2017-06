Greyhound marcha sobre ruedas en México

A casi dos años de haber iniciado operaciones en México, la compañía estadounidense de autobuses Greyhound ha registrado un crecimiento constante desde julio del 2015.



En entrevista con EL FINANCIERO, José-Luis Moreno, vicepresidente regional de Operaciones Internacionales de esta compañía, señaló que han estado muy contentos con los resultados y la aceptación que ha tenido el servicio que ofrecen desde Monterrey a Laredo y otros destinos de Texas.



_¿Cómo les ha ido en estos casi dos años de operaciones en México, y concretamente en Monterrey?

_Bien, muy contentos. Estamos ya por cumplir dos años de que iniciamos las operaciones y la verdad, estamos muy contentos con el resultado y la aceptación que ha tenido el servicio en Monterrey, particularmente, y en Nuevo Laredo, y de ahí las conexiones internacionales que tenemos hacia otros destinos de los Estados Unidos.



Hemos tenido un crecimiento constante desde que empezamos a operar. La penetración en el mercado ha ido creciendo poco a poco y la aceptación también.



__¿Les han afectado los movimientos en el tipo de cambio del peso frente al dólar?

__Al principio de este año sentimos que hubo cierto impacto, pero más allá del incremento en el costo del dólar, fue la incertidumbre que hubo en este tiempo, pero una vez que ya se estabilizó el tipo de cambio, se reactivaron los viajes que tienen muchas personas por cuestiones de negocios o de placer.



Es decir, el alza del dólar ante al peso no nos afectó. Además, nuestras tarifas desde Monterrey y Nuevo Laredo están en pesos y no las hemos aumentado por el dólar.



__Se habla que las aerolíneas de bajo costo le han quitado mercado a las compañías de autobuses. En el caso concreto de ustedes, que ofrecen viajes de Monterrey a San Antonio, Austin, Houston y Dallas, ¿cuál es la situación?

__En el negocio que tenemos desde México, particularmente con servicio directo a estas ciudades, no hemos visto una afectación grande por parte de las líneas aéreas.



Yo creo que hay una oferta más flexible en autobús, que en avión para ir a estas ciudades.



Y, por otro lado, son recorridos que no son tan largos, entonces por ahí tampoco nos han afectado.



En el servicio doméstico de los Estados Unidos, nuestros principales competidores son el vehículo particular y los aviones.



__¿Qué planes tienen para este año y el próximo?

_Por lo pronto, estamos listos para empezar la temporada de verano, donde esperamos una afluencia grande e importante.



Los patrones de viaje durante la temporada de verano, tanto de pasajeros mexicanos a los Estados Unidos, como de Estados Unidos a México, es la temporada alta más grande que tenemos.



Estamos ofreciendo un servicio de calidad, sobre todo un servicio seguro, limpio y a tiempo.



Hemos implementado ciertos accesorios tecnológicos en el autobús, como la tecnología GPS, que nos permite rastrear el autobús en toda la ruta e informar a la gente a qué hora llega un autobús.



En noviembre del 2016, alcanzamos el estatus más alto en operaciones a tiempo de la terminal de Monterrey, comparado con las terminales de Estados Unidos.



__¿Cuántas salidas tienen de la terminal de Monterrey?

_Tenemos 15 salidas, de las cuales cinco son corridas directas internacionales a diferentes ciudades de Texas, como Austin, San Antonio, Houston y Dallas.



El resto son salidas a Nuevo Laredo y Laredo, Texas, y de ahí conectamos a otras ciudades de Estados Unidos y Canadá.



En las salidas directas, el pasajero viaja en el mismo autobús desde que sale de Monterrey.



__En materia de seguridad en las carreteras, ¿cómo les ha ido en estos dos años?

__Afortunadamente hemos tenido un saldo limpio, no hemos tenido problemas.



Desde el principio nos enfocamos mucho en trabajar y establecer contacto directo con autoridades a nivel federal, estatal y municipal, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas.



Esto nos ha permitido tener el canal de comunicación que afortunadamente no hemos tenido que utilizar, pero está ahí y nos sentimos seguros.



__¿Cómo les ha ido con la venta de boletos por internet?

__Este ha sido uno de los paradigmas que rompimos en México.

Hoy en día, entre el 60 y 65 por ciento de los boletos que vendemos en México es a través de internet, mientras que en otras compañías este porcentaje es más bajo. El éxito es apostar por este mercado.



Por otro lado, el consumidor tiene precios más económicos, gracias

a nuestras tarifas dinámicas, lo mismo que hacen las líneas aéreas, donde a mayor tiempo de anticipación de la compra de boleto, te puede salir más económico.



Tenemos boletos desde 20 a 25 pesos a Nuevo Laredo y Laredo, Texas, y a partir de ahí las tarifas están basadas en la oferta y la demanda.



