Gobierno no se ha preocupado por el tema de seguridad: PAN

La caída que registró Nuevo León en el Índice de Paz, que mide el Instituto para la Economía y Paz, es reflejo de que no se ha actuado en el tema de seguridad, señaló Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local.



“La paz negativa significa que somos el estado número siete de violencia; (la inseguridad) es algo que vivimos todos los días, la inseguridad está creciendo y no hay las condiciones que queremos en los hogares; se sienten inseguros en sus domicilios.



“Desafortunadamente el gobierno no se preocupa nada por el tema de seguridad, llegó el general González y no ha anunciado nada para mejorar la seguridad”, aseveró.



Comentó que el ejecutivo está distraído por el tema de su campaña como candidato al promocionar rifas y anunciar el servicio del Metro gratis, en un periodo cercando al electoral, el cual inicia el ocho de septiembre próximo.



“El ocho de septiembre inicia el periodo electoral, con lo establecido en la ley, estaría realizando actos anticipados en la promoción de su imagen, debería dejar de estar usando su imagen; no hay recursos para nada que no sean su campaña.



Agregó que el Metro gratis es una incongruencia, ya que durante su campaña criticó el asistencialismo.



“Dijo que no usaría aviones privados, dijo que sería transparente y no ha combatido la corrupción, está haciendo esas dádivas, hay un discurso doble en busca de una candidatura a la presidencia”, señaló.