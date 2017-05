Gobernador revisará conflicto de Club Pumas

El gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, adelantó que se reunirá con el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, para llegar a un arreglo sobre el conflicto del Club Pumas.



“Estuve con Mauricio, estuve hablando con él, nos vamos a reunir mañana (miércoles) para que jurídicamente lo revisemos, le he pedido que “todo mundo le bajemos”, hay miles de niños que serían afectados, generaciones completas de un club, nosotros no estamos interviniendo de quien es o no el propietario del terreno, eso lo tenemos muy claro”, dijo.



Aclaró que su participación es el servir como un mediador neutral.



“Nosotros intervenimos, porque hay una denuncia penal, y cuando hay una denuncia el Estado debe de intervenir para asegurar el lugar que está en conflicto, eso es lo que estamos haciendo.



“Tenemos que trabajar con el Club Pumas y con la autoridad, a eso nos hemos referido a mediar, no tenemos porqué cargarnos a un lado o a otro, tenemos que buscar la mejor forma de resolverlo, le he planteado a Mauricio que encontremos en conjunto una solución y le plantearemos así al Club Pumas”, indicó el funcionario.



Confió en que Fernández, pueda apoyar en el caso para buscar una solución al tema.



“Tengo suficiente mano izquierda para no hacer caso a enojos, finalmente creo que Mauricio que es una gente que puede rectificar, es culto y entiende que nosotros queramos intervenir para beneficiar o perjudicar al municipio, creo que hay formas de que podamos entender, para que busquemos una alternativa.



“Es un tema social importante que genera polémica... el Estado quiere asegurar que no haya conflictos”, indicó.