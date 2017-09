Generación de empleo en NL crece 72% más con EPN que con FCH

En lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en Nuevo León se han generado 280 mil 952 empleos, cifra superior en 72.6 por ciento a los generados durante el mismo periodo de comparación que la administración previa de Felipe Calderón Hinojosa, revelan cifras del IMSS.



Al inicio de su gobierno, en diciembre de 2012, había un registro por un millón 267 mil 11 empleados asegurado en el Seguro Social, cifra que pasó a un millón 547 mil 963 plazas, al mes de julio de este año.



Mientras que en el mismo periodo de comparación del presidente anterior, Felipe Calderón, se crearon 162 mil 707 trabajos formales en la entidad; al pasar de un millón 57 mil 781 en diciembre de 2006 a un millón 220 mil 488 puestos en julio de 2011.



José Luis de la Cruz, Director Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic), explicó que los factores que afectaron durante el gobierno del ex Presidente Calderón fueron la crisis de 2009, así como el periodo de violencia en Nuevo León.



“Es claro que este periodo de crisis que estuvo mal diagnosticado en la administración de Felipe Calderón afectó en la generación de empleo industrial porque las exportaciones se vieron afectadas de manera abrupta.



“El segundo factore es que a pesar de que se vio una recuperación en el 2010, mucho de esto no se dio en el empleo, la tasa de desocupación posterior a la crisis se mantuvo elevada y eso también afecto, y a parte en Nuevo León ocurrió un periodo de violencia que también inhibió el rumbo de la economía así como un manejo de las finanzas estatales inadecuado que en esencia configuró un entorno para la generación de empleo formal”, explicó.



Indicó que en la actual administración se ha visto impulsadas por el crecimiento en el sector industrial y en el rubro de servicios así como en el energético.



En el caso de la administración del Gobernador Jaime Rodríguez, en los casi dos años, se han generado 101 mil817 empleos formales, al pasar de un millón 446 mil 146 trabajadores en octubre de 2015 a un millón 547 mil 963 en julio de este año.



Mientras que en la administración del ex Gobernador Rodrigo Medina, en el mismo periodo de comparación, se crearon 108 mil 660 plazas formales.