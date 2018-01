Genera problemas nuevo sistema de facturación electrónica

El nuevo sistema de facturación 3.3 está generando problemas de facturación en las empresas principalmente en las micro y pequeñas, advirtieron expertos fiscalistas.



Gustavo Leal, Director Ejecutivo de Fiscalia.com, refirió que el problema más generalizado es en la forma de expedir el documento fiscal.



“Hay mucho desconocimiento y dudas y mucho miedo a equivocarse, incluso el SAT tienen una herramienta gratuita para expedir el CFDI y ahí también hay errores”, expresó.



Detalló que en la factura 3.3 hay que poner el método de pago, si se pagó de contado o en parcialidades y hace más de un año se preveía un tercer concepto que era pago inicial y parcialidades, el cual se eliminó y ya no es válido y sigue apareciendo en el sistema del SAT.



“La propia herramienta del SAT puede inducir al contribuyente a un grave error porque eso tiene consecuencias fiscales”.



Añadió que hay problemas con los PACs (Proveedores de Certificación) porque no pueden timbrar por alguna razón.



“Al día de hoy hay empresas que no han podido emitir ninguna factura en la versión 3.3 por errores técnicos y errores ajenos al propio contribuyente, algunos por los propios proveedores de certificación que no tienen los sistemas al 100 por ciento".



Estimó que entre un 20 y 25 por ciento de las empresas podrían no estar facturando o teniendo problemas para facturar.



Comentó que normalmente el SAT emitía datos en diversos foros, pero hasta ahora no ha emitido ningún dato, acaban de regresar de vacaciones el lunes pasado, pero sería interesante que el SAT diera el dato.



Las consecuencias de estas fallas serían retrasos en los cobros por parte de las empresas y problemas de recaudación para el SAT.



“Si como negocio no emito una factura mi cliente no me paga, si no tengo flujo y no se causa el IVA el SAT se queda sin recaudar, es un problema financiero para el gobierno”.



Antonio Rodríguez, vicepresidente de relaciones públicas y difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, señaló que ahora el tiempo que le tienen que dedicar a la facturación es mínimo el doble que antes, porque tienes que poner número de catálogo y expedir un recibo de pago, lo cual entorpece los procesos administrativos.



Explicó que las empresas tienen ya su catálogo de clientes en sus sistemas y con la entrada del sistema 3.3 esos catálogos se tienen que llenar en base a los catálogos del SAT, las bases de datos no están funcionando, tienen que entrar a reclasificar en base a los catálogos del SAT y eso implica retrabajos. Eso trae más tiempo administrativo.