Gana Casa del Tec Ecoperando PLUS

Cemex otorgó la certificación ecoperando PLUS a la residencia del primer premio correspondiente al 203º Sorteo Tec, el cual es organizado por el Tecnológico de Monterrey.



Es la quinta ocasión consecutiva que una residencia del primer premio del tradicional Sorteo Tec obtiene la cerficiación Ecoperando y la primera en alcanzar el nivel PLUS.



Esta certificación acredita proyectos en sus fases de diseño, construcción, o bien, operación, con los más altos criterios sustentables y de desempeño por encima del estándar del mercado. Se otorga a través de una rigurosa metodología que mide el rendimiento sostenible de un edificio, considerando utilidad energética prevista o real y las características sustentables de su diseño.



En esta edición, la residencia verde, obra de Tatiana Bilbao, obtuvo la certificación Ecoperando PLUS por alcanzar el 31 por ciento de eficiencia energética y el diseño sustentable.



La residencia cuenta con iluminación interior con sistema LEED.



“Ecoperando PLUS es un ejemplo del liderazgo de Cemex en el desarrollo de productos, servicios y soluciones que contribuyan al sector de la construcción más sostenible, fomentando el crecimiento social y económico. Estamos muy contentos de tener cuatro certificaciones ecoperando otorgadas a cuatro de las residencias del primer premio del Tradicional Sorteo Tec.



“Reconocemos el trabajo de Tatiana Bilbao, arquitecta del proyecto, que nos permitió alcanzar este logro”, afirmó Jorge Blando, director general de Sorteos Tec.



“Nos complace certificar las cualidades sustentables de la Residencia Verde, premio principal del 203 tradicional Sorteo Tec”, dijo Vicente Saisó, director de Sostenibilidad de Cemex durante la ceremonia de reconocimiento.