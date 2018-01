Futuros fiscales tienen reto de abatir impunidad

El perfil de quien aspira al cargo de las Fiscalías de Nuevo León, piezas medulares del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), debe estar apegado a los principios de autonomía y cumplir con las bases establecidas en la convocatoria lanzada por el Congreso local, señaló el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac).



“Consideramos que para resolver los problemas de fondo en materia de justicia y recobrar la confianza ciudadana, se requiere de instituciones eficientes, confiables e independientes de los intereses de cualquier otro órgano o poder”, indicó el Consejo.



El Congreso del Estado recibió las primeras solicitudes para participar en el proceso de elección de los Fiscales General de Justicia, Anticorrupción y Especializado en Delitos Electorales, piezas centrales del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).



El Procurador Bernardo González acudió el jueves pasado a la Oficialía de Partes del Congreso para manifestar su intención de participar en este proceso para el cargo de Fiscal General de Justicia.



“Desde nuestra institución reiteramos una total imparcialidad en los procesos de selección de quienes aspiran a ocupar un cargo en el servicio público, considerando que uno de los nuestros roles es el de fiscalizar y exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades”, apunto el Ccinlac.



Expresó que “con el fin de evitar cualquier conflicto de interés con el futuro fiscal, hemos tomado la decisión desde nuestro Consejo Directivo de no emitir cartas de recomendación o respaldo para ningún aspirante a la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Electoral, o cualquier otro puesto de gobierno cuyo carácter no sea ciudadano”.



En cambio, reiteró su compromiso de impulsar candidaturas de ciudadanos a órganos que tengan este carácter, como lo ha hecho para el Grupo de Acompañamiento Técnico o el Comité de Selección del SEA.



El Ccinlac se unió a las consideraciones de la Fundación para el Debido Proceso, organización internacional cuyo objetivo es promover el estado de derecho en América Latina, respecto a los elementos mínimos para ser Fiscal.



Entre estas recomendaciones se encentran que los candidatos tengan una reconocida honorabilidad, una conducta ética irreprochable y alta calidad moral, que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones éticas, y que sea reconocida públicamente.



La independencia e imparcialidad son otras consideraciones que deben tomarse en cuenta en este proceso.