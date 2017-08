Frente amplio, a favor de qué o contra quién?

El viernes sucedió algo esperanzador para la vida pública de nuestro país. Así es, en Chihuahua se realizó un encuentro entre distintos actores reconocidos de la vida pública y de la sociedad civil, que como dijo uno de los presentes, el tiempo es AHORA.



El grupo fue comandado por el valiente Gobernador de dicho estado, Javier Corral, y éste fue cediendo la palabra a los diferentes invitados.



Las voces expresaron mucho de lo que el país requiere y vieron la posibilidad de llevar a cabo un FRENTE AMPLIO para el 2018.



Me tocó escuchar a C. Cárdenas, Santiago Creel, Figueroa, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Martha Tagle y Fernando Elizondo. Al ver tanta pluralidad vi luz, y algo de asco al oir a quienes no tienen autoridad moral para expresar mucho de lo que ahí propusieron.



No obstante lo anterior y con mucha sabiduría Santiago Creel reconoció que los políticos, entre los que se incluyó, dijo “decimos lo que la gente quiere oir sabiendo que no vamos a cumplir”. Ups, que pena, pues no creo que todos sean así. Veamos Colombia en donde Fajardo ha cumplido lo prometido y eso le ha dado más fuerza. Un Ruffo que hizo lo propio en Baja California y por eso lo respetamos, o también y hasta Calderón que nos prometió la guerra y nos entregó una cantidad tremenda de muertos. Cumplieron.



Cárdenas habló y criticó al modelo neoliberal y urgió a que el Estado vuelva a conducir la economía. Ricardo Anaya recalcó que la democracia SÍ importa y puso como ejemplos como el actual gobierno nos aleja de la misma al no respetar el voto en Coahuila y el Estado de México. (Aunque hace algunos días solo defendió Coahuila).



Barrales presumió que su partido estaba listo para enfrentar de la mano con otros la emergencia en la que estamos y mientras esto decía las redes sociales la cuestionaban por la compra con nuestros impuestos de su departamento en los Estados Unidos. Fernando Elizondo después del fracaso en el gobierno donde participó dijo que los ciudadanos somos muy jóvenes, pues apenas tenemos 20 años de hacer ciudadanía y Figueroa cerró urgiendo a que en el país tengamos elecciones primarias antes de concluir con boletas definitivas.



Mis palmas se las llevó Martha Tagle, quien comentó la necesidad que tememos como sociedad de encontrarnos y no esconderse para hablar.



Aunque no pude atender todo el evento, el ejercicio es poderoso y nos lleva a comprender la crisis frente a nosotros y que de alguna manera varios de los ahí presentes apoyaron a crearla. Por lo anterior cuesta creer que algo diferente con ellos mismos es posible más no por ello pierdo el optimismo.



Lo que si concluyeron todas las voces es que la raíz de muchos de estos males termina siendo el empobrecimiento de muchos mexicanos y la impunidad.



Wow, dos temas que López Obrador, ausente, ha traído hecho visible en los últimos años. Le dieron la razón y no se entiende por qué no lo invitaron o si el Frente tiene la intención de ir no solo contra el PRI, sino a todo lo que huela a Morena.



El tiempo dirá que es más poderoso, el amor a México o hacer un COPY/PASTE del Pacto por México.



Yo espero por los honorables ahí presentes antepongan a México.



La autora es maestra en Administración Pública. Tiene experiencia en administración pública local y estatal y en el área de docencia. Exdiputada federal. Se define como ciudadana de tiempo completo.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.