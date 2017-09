Frena estímulo fiscal impacto en precios de gasolina: Petroland

Aunque se presentaron incrementos en los precios de la gasolina en la región de Texas, dado los embates del huracán Harvey, éstos no afectaron a los precios mexicanos del combustible debido al aumento del estímulo fiscal que activó el gobierno federal, al bajar el IEPS, dijo Luis González Villarreal, director de Petroland, una de las compañías dedicada a la gestión de importación de combustibles en el norte del país.



“Los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo del 2 al 8 de septiembre publicados en el Diario Oficial de la Federación, aplicables a los combustibles automotrices fueron del 50.07 por ciento para la gasolina menor a 92 octanos, con un monto de 2.153 pesos por litro y una cuota disminuida de 2.147 pesos por litro”, explicó González Villarreal.



En tanto, dijo, para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles, el porcentaje fue del 26.26 por ciento, con un monto de 0.956 pesos y una cuota disminuida de 2.684 pesos.



“En el caso del diésel, el porcentaje del estímulo fue del 43.74 por ciento, con un monto de 2.069 pesos por litro y una cuota disminuida de 2.66 pesos por litro.



“Este estímulo lo que hace es compensar las variaciones y altibajos de la molécula. El porcentaje del estímulo de la semana pasada a ésta, subió y así bajó el impuesto para compensar el aumento y que no les pegará tanto a los mexicanos”.



Por otro lado, dijo que poco a poco la actividad en las refinerías se ha ido reactivando, principalmente en aquellas en la zona de Corpus Christi y Houston, Texas.



“Las refinerías Calumet y FHR, en San Antonio y Corpus Christi, Texas, respectivamente, poco a poco han comenzado a reactivar sus operaciones de transporte, conforme la infraestructura vial es liberada”, indicó.



Señaló que “sí ha habido un aumento significativo en los precios debido a las áreas afectadas de la Costa del Golfo, esta zona representa entre 18 y 20 por ciento de la producción total en los Estados Unidos (…) y las refinerías son muy experimentadas y estaban preparadas para la tormenta. Todas las operaciones fueron suspendidas. Las que están fuera del área de Houston fueron impactadas ligeramente por el viento, pero han sido capaces de hacer reparaciones y deben volver dentro de los próximos 10 días más o menos”.