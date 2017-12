Fly by Wings abre su tercera sucursal en el Aeropuerto de Mty

El Grupo CMR, líder en México en la industria restaurantera, anunció la inauguración de la nueva sucursal de Fly by Wings en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.



La cadena de restaurantes que inició hace más de 50 años con su primer establecimiento a bordo de un avión, anunció la llegada de una nueva sucursal de Fly by Wings, un concepto de comida exprés con presencia en los aeropuertos más importantes del país, conservando la calidad, frescura y estándares de sabor que siempre han caracterizado a la compañía.



De acuerdo con un comunicado de prensa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta nueva unidad está ubicada en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo Terminal C, sala de última espera.



Es la tercera en dicho aeropuerto y la sexta en México, cuenta con un espacio de 16 metros cuadrados y se generarán 12 nuevos puestos de trabajo, reafirmando el compromiso de CMR de creación de empleo y desarrollo de talento.



Fly by Wings tiene capacidad para atender 12 mil pasajeros mensuales, brindando la mejor atención y calidad. Tiene servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que sin importar la hora los viajeros pueden disfrutar de una comida rápida y saludable.



La marca tiene seis sucursales en operación en aeropuertos y una en terminal de autobuses.



Apenas el mes pasado, CMR anunciaba la apertura de su segunda sucursal de Fly by Wings en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.



“En esa ocasión con una propuesta basada en un dinámico y moderno diseño, que se adapta al estilo de vida del viajero que encuentra en el tiempo un factor de vital importancia y busca un valor agregado en cuanto a la oferta de comida que consume, en términos de sabor, calidad y practicidad”, explicó en ese entonces Rodolfo Navarijo, vicepresidente Servicio al Negocio de CMR.