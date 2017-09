Fitch estima balance equilibrado para Mty

El pago de intereses y principal de la deuda del municipio de Monterrey representaría un 20 por ciento del ahorro interno para los próximos tres años, estimó la agencia calificadora Fitch Ratings.



Al dar a conocer un alza en la evaluación del municipio regiomontano a AA-(mex) desde A+(mex), perspectiva estable y además de retirar las calificaciones de AAA(mex)vra correspondientes a los créditos Banobras o6 y BBVA 13, debido a su pago anticipado.



La agencia dijo que el cambio en la calificación obedece al buen desempeño presupuestal observado en 2016 a junio de este año, lo cual tiene como efecto una mejoría en la flexibilidad financiera del ayuntamiento.



La perspectiva estable muestra la expectativa de Fitch de que el desempeño presupuestal será equilibrado en 2017 y 2018 y con niveles de deuda bajos en relación a sus ingresos fiscales ordinarios.



Fitch señaló que las limitantes principales de la calificación son: la posibilidad de una contingencia a largo plazo debido a la parte no fondeada del pago de pensiones y jubilados y las presiones crecientes en el gasto operacional por la provisión de servicios públicos debido a que es un municipio muy poblado.



Aunque apuntó que la contingencia relacionado con las pensiones está mitigada con un fondo para este rubro.



Monterrey presenta un nivel bajo de deuda de largo plazo y la agencia espera que el indicador de endeudamiento esté por debajo de 0.50 veces para 2017 y 2018 ya que el municipio no pretende tomar créditos adicionales en montos elevados.



Fitch Ratings comentó en un reporte emitido que identifica fuentes de fondeo en inversión y para proveer los servicios públicos principales, por lo que no se espera la toma de deuda pública para resarcir alguna contingencia relacionada con estos temas.