Firmas del sector servicios analizan trasladarse a EU

Ante la reducción al impuesto corporativo del 35 al 21 por ciento en Estados Unidos (EU), algunas empresas mexicanas y de Nuevo León, sobre todo del sector servicios, podrían cambiar su sede al vecino país del norte, coincidieron expertos.



Javier Tapia, director ejecutivo de la empresa Previsión Legal, señaló que de acuerdo a un análisis que hicieron si el rendimiento de las empresas antes de impuestos es entre el 14 y el 17 por ciento, es más conveniente tener la estructura corporativa en Estados Unidos que en México.



Cuando el rendimiento bruto antes de impuestos de las empresas es mayor al 17.8 por ciento conviene quedarse en México.



Refirió que sí hay empresas que buscarían irse a EU sobre todo las del sector servicios, mientras que las del sector manufacturero tienen un alto componente de mano de obra les conviene más quedarse en México.



“KPMG hizo un estudio donde combina costo de producción y facilidad para hacer negocios y beneficios fiscales donde México es el número uno en costos de producción, es decir es el más competitivo y Estados Unidos es el décimo”.



“En el aspecto fiscal México era el cuarto lugar y Estados Unidos el séptimo, ahora seguramente EU escalará un par de posiciones”.



Pero si el componente del costo de producción, mano de obra o logística es elevado, es más conveniente invertir en México, añadió.



Por separado, Carlos Peña, director de la firma Open Opportunities Consulting Group, señaló que hay empresas en Nuevo León que han cerrado líneas de producción para trasladarlas a Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano debe analizar un ajuste en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para hacerla más atractiva.



José Luis Elizondo, director del Despacho Elizondo Cantú y Asociados, reconoció que cambiar su domicilio fiscal a EU, sin embargo para efectos fiscales sería exactamente lo mismo. No sería una estrategia que les dé una solución.



A México le beneficia no bajar la tasa porque el país necesita una alta recaudación porque está implementando la reforma energética, vienen planes y hay una gran necesidad de recursos y sigue siendo necesaria esa recaudación.



“Sería letal para México bajar la tasa porque bajaría mucho la recaudación”, añadió.



Elizondo, destacó que una empresa no se va a ir a Estados Unidos sólo por una decisión de tipo fiscal, tiene que tomar una decisión en base a un análisis más de tipo económico.