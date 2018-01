Fijar metas claras y una mejor coordinación, retos para 2018

Arturo Bárcenas



Un aspecto por el que la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha sido constantemente criticada es el repunte que ha registrado la inseguridad en su sexenio, y es que durante su primer año de gobierno los delitos de alto impacto repuntaron de manera importante respecto al último año de Rodrigo Medina, al subir 16 por ciento.



Pese a que el gobierno ha dicho que implementó acciones para reducir los delitos, organizaciones empresariales y no gubernamentales han señalado que éstos no han dado resultados y las cifras de enero a noviembre del año pasado les dan la razón, pues los delitos totales subieron 0.77 por ciento respecto al mismo periodo del 2016.



De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de enero-noviembre del 2016 los delitos totales sumaron 77 mil 537, lo que implicó un alza de 16 por ciento respecto al mismo lapso del 2015 (gobierno de Medina).



En el periodo en cuestión, todos los delitos subieron, destacando el de delitos patrimoniales, robos, secuestros y homicidios, que repuntaron 33.48, 32.08, 31.58 y 22.06 por ciento, respectivamente.



Para el mismo periodo del año pasado, las autoridades no pudieron reducir el número de delitos totales, aunque de manera individual si bajaron el de robos, delitos patrimoniales, violaciones y homicidios.



Por el contario, los delitos que repuntaron en los primeros nueves meses del año pasado con relación al mismo lapso del 2016 fueron el de secuestros que subieron 32 por ciento, el de otros delitos con un alza de 9.88 por ciento y el de lesiones en 4.52 por ciento.



Durante el año pasado, el mes con el mayor número de delitos fue agosto, al registrar un total de siete mil 919 ilícitos, de los que prácticamente la mitas, tres mil 932 fueron del rubro otros delitos y mil 504 denuncias por robo.