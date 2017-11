Fibra óptica, fortaleza de Axtel: especialista

Pese a que Axtel actualmente no posee una fuerte participación de mercado en el segmento de banda ancha fija frente a sus competidores, la subsidiaria de Alfa posee lo que otras no: la red de fibra óptica, tecnología a la que migrará el país, consideró Gil Daniel Fosado, especialista de The Competitive Inteligence Unit (CIU).



“Hacia allá vamos a migrar (a la fibra óptica). La mayor parte de países desarrollados tienen estrategias que están dirigidas hacia la migración a redes ultra rápidas, a redes de anchos de banda mayores que son principalmente ayudados por fibra óptica”, mencionó.



El especialista añadió que “con la entrada de jugadores como Total Play, que tienen el 100 por ciento de sus conexiones en fibra óptica, y Axtel con el 65.6 por ciento, podríamos observar que se acelere esta migración hacia fibra óptica, porque las ofertas las percibe el consumidor en términos de velocidad, de cuántos megas me dan; y en el momento en que se suben de 100 a 200 megas las ofertas comerciales, en promedio, vamos a ver mayor participación de fibra óptica porque es la que permiten alcanzar estos niveles de velocidad a una cantidad de usuarios importantes”.



El estudio realizado por CIU titulado ¿Rezago en tecnología fija para la conectividad? revela que al tercer trimestre del año, la banda ancha fija registró una penetración de 50.9 por ciento entre los hogares mexicanos.



Estos servicios son llevados al consumidor final a través de la red de fibra óptica directa al domicilio, red híbrida de fibra óptica/cable coaxial y DSL.



“En México, DSL continúa siendo la tecnología de acceso más utilizada (45.3 por ciento), principalmente debido a que el operador que concentra 56.2 por ciento de los accesos a Banda Ancha en el país (América Móvil/Telmex-Telnor) aún provee el servicio a 79.7 por ciento de sus suscriptores bajo esta tecnología, y ostenta a su vez, prácticamente la totalidad (98.8 por ciento) de los accesos DSL”, explica.



Asimismo, señala que Axtel tiene una participación de mercado del 2.5 por ciento en cuanto acceso de banda ancha fija, por encima de ella está Total Play con el 4.2 por ciento, que a su vez es superada por Megacable con el 14.7 por ciento, Grupo Televisa con el 21.1 por ciento y América Móvil con el 56.2 por ciento.