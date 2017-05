Favorece a redondeo falta de monedas de 5, 10 y 20 centavos

Cada vez es más común que al realizar una compra, los comercios redondeen el cambio sin preguntarle al cliente, esto ante la falta de monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos.



De acuerdo con información de comerciantes, esto se ha vuelto muy frecuente en las últimas semanas.



“El Banco de México al parecer ya no está ordenando la fabricación de las monedas de 5, 10 y 20 centavos, la única moneda que circula más es la de 50 centavos, mientras que la de 20 cada vez es menos y la de 10 centavos se batalla mucho para conseguir. Los bancos nos dicen que es difícil conseguir morralla”, señaló Ricardo Marcos Padilla, director general de Grupo Hemsa.



Desde el año pasado, el Banco de México había manifestado su intención de retirar las monedas de 5, 10 y 20 centavos, principalmente; sin embargo, sólo quedó en una propuesta que al menos de manera oficial ya no se informó el curso que tomaría.



No obstante, Marcos Padilla mencionó que en este año y a partir de hace unas semanas se ha vuelto agudizar la falta de feria (5 centavos, imposible encontrarlos), 10 y 20 centavos se batalla mucho conseguir y 50 centavos hay, pero ante la demanda se escasea.



Aunque la gran mayoría de las personas “le hace el feo” a los centavos, a la hora de realizar una compra y el total da “X” cantidad con 25 centavos y el dependiente pregunta si desea redondear, algunas personas rechazan esta alternativa y es justamente cuando viene el reclamo de la feria completa.



“Se observa más esta situación en temporadas altas de ventas (como 10 de mayo, regreso a clases, entre otras festividades), pero el Banco de México no dice si habrá monedas o no, solamente guarda silencio”, comentó una comerciante que pidió el anonimato.



Los bancos tampoco saben, señaló otro comerciante al mencionar que al ir a pedir morralla las instituciones entregan poca moneda de (10, 20 y 50 centavos), la de 5 centavos cada vez es más escasa.



“Lo que dicen es que no hay y que Banxico no les ha informado el motivo por el cual están escasas, o si las volverá a fabricar”, añadió el comerciante.



Marcos Padilla dijo que los precios se pueden determinar cerrando la fracción, pero el problema se presenta cuando ofrecen descuentos (10, 20 o 30 por ciento), ahí la cantidad da nuevamente la fracción.



En septiembre del año pasado, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar el cono monetario que existe, el argumento fue mejoras en la facilidad de uso, económicas en el proceso de acuñación, e incluso estéticas.



La propuesta contemplaba la eliminación de las monedas de 5, 10 y 20 centavos, lo que requeriría de un redondeo menor a 24 centavos en los precios finales de las cuentas.