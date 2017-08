Falta de infraestructura inhibe importar gasolina

Pese a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado más de 200 permisos para importar gasolina, los grupos gasolineros no pueden traer combustibles al país por la falta de infraestructura (gasoductos), señaló José Carlos Femat, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).



Al día de hoy Pemex sigue siendo el principal proveedor, el 99.9 por ciento de la gasolina que se importa lo realiza la empresa productiva del estado; esto aun cuando existen más de 200 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha expedido para importar combustible, las empresas no pueden usarlo porque no hay condiciones físicas.



El directivo previó que el mercado de las gasolinas madurará en unos dos años.



“En unos dos años estaremos viendo una mayor infraestructura, y a su vez la competencia se intensificará entre las empresas”, indicó el directivo.



Señaló que en contraste, el mercado de diésel experimenta un poco de dinamismo, las compañías empiezan a tener participación al importar el 0.5 por ciento, el resto lo sigue haciendo Pemex, indicó el directivo.



Para finales del año quedará concluido el proceso de liberalización de gasolinas, por lo que varias regiones tendrán diferentes precios de gasolina y diésel, alistándose así a una mayor competencia donde el diferencial de una empresa frente a otra será el costo de logística.



En la medida que se sume infraestructura, el mercado irá consolidándose.



Actualmente entre las empresas gasolineras que existen en el país, dos terceras partes de las estaciones no cuentan con servicios adicionales; una tercera parte cuenta ya con una tienda de conveniencia.