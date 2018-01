Exportaciones impulsan al alza generación de empleos en el estado

El empleo formal en Nuevo León creció en 4.5 por ciento, durante el 2017, al cerrar el año con un millón 556 mil 094 afiliados al Seguro Social durante el periodo en cuestión.



Es decir que al comparar entre 2016 y 2017 se crearon 66 mil 159 empleos más durante el año que terminó, de acuerdo con cifra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



De noviembre a diciembre de 2017 el número de asegurados pasó de un millón 586 mil 489 a un millón 553 mil 94, lo que significa una reducción del 2.45 por ciento, una caída similar a la registrada en el periodo en cuestión de 2016.



Para el ex presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León, el crecimiento del empleo se debió en gran parte al dinamismo que sigue teniendo el sector exportador de la entidad.



“La economía de Nuevo León, si bien no ha sido la más dinámica de toda la República, en la parte de empleo ha mantenido ese dinamismo. El año pasado tuvimos un crecimiento del empleo de 4.5 por ciento que es un crecimiento bastante bueno tomando en cuenta que la economía creció menos de lo que se esperaba”, mencionó.



Detalló que el alza en el número de asegurados en el IMSS “es positivo dado el entorno de desaceleración que estaba viviendo la economía en su conjunto, sobre todo por la desaceleración del mercado interno. En Nuevo León le está ayudando mucho que la economía en Estados Unidos está creciendo más de lo esperado. El sector exportador es muy importante y eso está empujando a la actividad económica”.



Resaltó que la de Nuevo León, es una economía que está muy integrada a la norteamericana lo que resulta una ventaja para la entidad.



“Ahorita es una ventaja pero en términos de lo que se está negociando en TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), dependiendo de los resultados que vayamos a tener podría resultar en una desventaja.

Está en etapa de negociación, no sabemos qué va a pasar, lo que sí vemos es que no se han suspendido los flujos comerciales, ni las exportaciones, esa parte no se ha alterado absolutamente”.



El economista indicó que la generación de empleo pudo haber sido mayor si no se contara la coyuntura de renegociación.



Para el año que recién inició proyectó que la creación de plazas laborales formales en la entidad podría ser similar a la registrada al cierre del 2017.



“Para este año hay mucha incertidumbre, desde el TLC, la reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones en México, pero un factor que sigue mandando es el desempeño que está teniendo a favor la economía americana con niveles de desempleo muy bajos, eso ha estado empujando a la economía de Nuevo León. Es probable que podamos estar observando un crecimiento tal vez no de 4.5 pero un crecimiento cercano cuatro por ciento para el 2018”, presumió el especialista.