Estiman baje importación de diésel por menor rentabilidad

Las importaciones de diésel a México podrían reducirse durante este mes debido a factores relacionados con el precio de la molécula, el tipo de cambio y el alza del IEPS, consideró César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



Señaló que esos tres factores están ocasionando que dicho combustible este resultando tener el mismo precio que si el transportista se lo comprara a Pemex.



“Las cuentas de noviembre seguramente las importaciones de diésel se van a ir al piso, porque ahorita tienes tres factores que te cambian el precio del diésel, uno es la molécula que ha movido el precio en EU, el tipo de cambio, que hace dos meses estaba más barato y el IEPS que de dos pesos ahora está en 2.65 pesos, esas tres cosas hacen que el producto resulten igual o más caro que el de Pemex y éste no está registrando ningún aumento por estos tres factores”.



De acuerdo con el Sistema de Información Energética, de la Secretaría de Energía, la importaciones de diésel en el mes de enero de este año fue de 241,355 millones de barriles diarios (mbd); en febrero es cuando se registró el pico más alto de importación del petrolífero con 268 mil 29 mbd; al cierre de septiembre la cifra se ubicó en 236 mil 647 mbd.



La producción de diésel en México alcanzará los 640.6 mbd en 2027, superior en 341 mbd con relación al 2012, de acuerdo a la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027 publicada por la Secretaría de Energía.



Por otro lado, señaló que existe un mercado negro en materia de petrolíferos, principalmente en solventes y aceites, productos que sustituyen al diésel.



“Aquí hay un tema raro, porque donde han aparecido una bola de cosa es en solventes, aceites y otras cosas que sustituyen al diésel, pero es puro contrabando o robo. Ahorita todo el que esté dando barato o está contrabandeado o es robado, no hay más” por lo que pidió tener cuidado a quienes les sea ofrecido producto “a buen precio”, porque seguramente están infringiendo la ley.



Rechazó que el problema de los “huachicoleros”, aquellas personas dedicadas a la ordeña y robo de combustible, le esté ganando terreno a Pemex en la venta de gasolinas, ya que estos “siempre han existido, y es un problema que no entiendo por que la autoridad no le pone remedio”.