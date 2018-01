Estima Santa Fe Gas Natural crecimientos del 100% en pedidos

Santa Fe Gas Natural prevé tener crecimientos en el volumen de gas natural comercializado del cien por ciento durante este y los siguientes tres años, dijo Santiago García, director general de la compañía.



El directivo mencionó que esto se debe a que en un principio los clientes estaban siendo cautos para poder migrar a las comercializadoras.



“El crecimiento que esperamos para este año es importante. Creo que vamos a crecer cien por ciento de este año, esperamos crecimientos exacerbados por muchos clientes que no están contentos con su suministro o bien que quieren otra fuente de suministro, estamos viendo una migración ahora sí importante”, apuntó.



Añadió “en 2017 el mercado fue arisco, nos pasó lo que Pedro y el Lobo, ahora que llegó (la apertura energética) los clientes fueron cautos y a partir de octubre que vieron que era en serio y que varios clientes migraron, todo mundo quiere migrar. Es por eso que vemos crecimientos exacerbados en el volumen que estamos suministrando para los siguientes dos o tres años”.



Por otro lado señaló que la dependencia del gas natural con Estados Unidos va a continuar en el mediano y largo plazo, debido a que la producción nacional se desarrollará más lenta porque no se tiene la infraestructura, plantas de procesamiento suficientes, tratamientos de agua y el agua en sí para el proceso del shale.



“Esto va a tardar en desarrollarse y no será un mes o dos por lo menos estimamos una década. Por lo pronto esta dependencia va a seguir igual y si no es que crece”, dijo.



Añadió que otra de las oportunidades que ha abierto la reforma energética es la construcción de infraestructura de última milla, porque si bien los proyectos grandes son importantes, faltan aquellos que permitan llegar al cliente final.



“Como Fermaca (empresa matriz)estamos ya invirtiendo y la solución que proveemos es integral, de ventanilla única”.



Señaló que contrario a lo que piensan algunas personas, las energías renovables van a poder convivir con el gas natural, ya que las primeras tienen la desventaja de que no son cien por ciento confiables.