Estandarización y Calidad Educativa: fundamental para nuestras policías regionales

Avanzamos rápidamente a cerrar el 2018 como uno de los años más violentos de los últimos años en nuestro país. Para el mes de agosto, ya traíamos un promedio de homicidios dolosos y culposos (sin contar accidentes de tránsito) de tres mil 598 por mes y aún faltan cuatro meses para cerrar el año.

Este promedio mensual representa un incremento del 44 por ciento respecto al promedio mensual del 2017, y un incremento del 100 por ciento respecto al promedio mensual que traíamos en el 2015. No necesitamos ser expertos en estrategias de seguridad para darnos cuenta que la estrategia nacional no está funcionando. A su vez las desapariciones están creciendo y por si fuera poco e ignominiosamente en la zona metropolitana de Guadalajara, han vivido un escalofriante episodio por no contar con la infraestructura suficiente para resguardar cuerpos sin identificar.

Claramente necesitamos cambiar de estrategia y a su vez incrementar los recursos físicos, materiales y humanos para atender el problema de inseguridad que tenemos en el país. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Bogotá en algunas reuniones con el cuerpo directivo y académico de las Escuelas Nacionales de la Policía Nacional de Colombia. No es solo sorprendente ver las instalaciones con que cuentan para el entrenamiento de sus elementos de la Policía Nacional, sino escuchar el profesionalismo y el orgullo con que explican su compromiso con la innovación educativa para su personal. Si, dije bien, innovación educativa. Tienen alrededor de 182 mil elementos a nivel nacional con una población aproximada de 50 millones de personas; es decir, tienen un estado de fuerza de 3.62; esto es un promedio de 3.62 policías por cada mil habitantes.

De acuerdo a las Naciones Unidades el estado de fuerza internacional como punto de referencia es de 2.8. De acuerdo al reporte “Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas” publicado por la Secretaría de Gobernación el 30 de abril de este año, tenemos en el país 0.8 policías por cada mil habitantes.

El Gobierno Federal se fijó la meta de lograr tener un estado de fuerza 1.80. Esto quiere decir que debemos de pasar de 119 mil 133 efectivos a cerca de 215 mil 200; aun así estaríamos a la mitad del estado de fuerza de Colombia.

En Nuevo León contamos con un policía por cada mil habitantes, el Estado de México cuenta con 4.3, Jalisco con 0.70, y Sonora con 0.4, por mencionar algunos estados. Ahora bien, no todo es cantidad, es sumamente importante también el nivel de preparación que tengan nuestros elementos. Y aunque en este sentido tenemos academias e institutos a nivel nacional dignos de la preparación profesional que se requiere en el país, me atrevo a decir que podemos dar pasos gigantescos si logramos estandarizar programas, metodologías y condiciones para las 39 academias e institutos que tenemos actualmente en todo el país.

En algunos estados tenemos más de una academia, tenemos academias municipales, tenemos academias estatales, regionales y federales. El reporte, antes mencionado, también menciona la necesidad de hacer un esfuerzo tanto para mejorar las condiciones laborales de nuestros policías como para incrementar la infraestructura para la capacitación de nuestras fuerzas policiales.

La Policía Nacional de Colombia tiene la gran ventaja de que es una sola en todo el país, por lo que se garantiza la estandarización de la calidad en la preparación de sus elementos. En México estoy seguro que podemos empezar por regionalizar la estandarización y la calidad de la preparación policial, esto sería una condición necesaria si queremos encaminarnos a un proceso de coordinación efectiva de policías regionales o incluso de una policía nacional.

