Estado analiza mercado para bursatilizar la REA

El tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, indicó que en unas semanas definirá si se realiza la bursatilización de la Red Estatal de Autopistas (REA) o bien se emite un crédito a través de bancos.



“El tema bursátil es complejo y no ha habido emisiones bursátiles subnacionales en los últimos seis o siete años, no es un tema sencillo”, dijo durante su participación en el Taller en Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.



Explicó que actualmente están analizando las condiciones del mercado y también lo están consultando con bancos.



“Cuando visualizamos esto, el Decreto lo presentamos en Semana Santa del año pasado; ni estaba Donald Trump; eso, en un mercado bursátil afecta mucho”, señaló.



Indicó que el Congreso les permitió las dos vías de emisión y el plazo para cumplirlo es este 2017.



“Creo que va a ser difícil la bursatilización pero no lo sabemos, es que no lo podemos anticipar, es más compleja y requiere convencer a los participantes.



“La parte compleja es porque en la operación bursátil no sabes la tasa hasta el día que haces la operación, y cómo lo comparo con un crédito bancario en donde sí tengo la información antes del proceso”, dijo.



Cabe recordar que la emisión sería por nueve mil millones de pesos; y de esta cifra, tres mil millones se utilizarían para la construcción del Periférico III y el resto para reestructura de los pasivos del Estado.



Carlos Garza aseguró que no se ha decidido sobre el monto total.



“No te puedo decir (si el monto serían los nueve mil millones) porque a nosotros técnicamente hablando nos interesa conseguir los tres mil millones de pesos para lo que tiene que ver con el periférico.



“Si para eso, tenemos que conseguir seis mil y reestructurarlos y obtener tres mil, o si podemos ir por los tres mil solos, podemos hacerlo, es parte del proceso”, dijo.



Señaló que actualmente evalúan las diferentes alternativas para obtener los recursos, ya que la Ley de Disciplina Financiera, establece optar por las mejores condiciones.



“La obra cuesta casi cuatro mil millones, hay que recordar que son los tres mil millones de la infraestructura, más los 800 millones que ya tiene la REA para todos los derechos de vía, ahorita ya se están comprando los derechos.



“(El Periférico) conectaría Allende con Juárez y tomaría todo el tráfico de carga importante que viene del norte, y no tiene que pasar por el centro”, dijo.



Cabe recordar que el Congreso aprobó en diciembre del año pasado, la bursatilización de la REA al Estado.