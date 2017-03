Espera Laredo al turismo nacional y regiomontano

LAREDO, Tx.- The Outlet Shoppes at Laredo inició operaciones este 16 de marzo y se espera que pronto se den a conocer cifras record de visitantes y ventas y todo se encuentra listo para su inauguración oficial este próximo 6 de abril, señalaron funcionarios de esta ciudad.



“Agradecemos a nuestros visitantes su preferencia y continuaremos haciendo todo lo necesario para brindarles buena estancia, ahorros y asegurar el éxito económico para la región -Laredo y el condado de Webb-”, dijo Cinthia Collazo, oficial de alto nivel en la administración de esta ciudad.



En este contexto, mientras que el turismo en Estados Unidos ha empezado a decaer en términos globales, según lo aseguran los diarios estadounidenses, por el ambiente creado en torno a la administración Trump y sus políticas migratorias; diversos destinos de Texas, como Laredo, aseguran no sólo ser más amigables y seguros, “sino que representan un oasis que brinda bienvenida a los turistas mexicanos”, según Collazo.



“Laredo no sólo se identifica con México y los mexicanos, aquí solo es posible entender a la región cuando se ve a los dos Laredos, como uno solo”, aludiendo a la interacción que existe entre los gobiernos locales de ambas ciudades que deben de coordinar muchos aspectos de logística de aduanas, de control de puentes y seguridad en los mismos, así como los programas de salud preventiva.



Collazo destaca, “hay muchos aspectos de la vida diaria donde mientras una familia vive en un lado de la frontera, sus hijos van a la escuela diariamente al país vecino”.



“El Outlet recién inaugurado recibió tantos visitantes durante el fin de semana, que estamos seguros que será un éxito comercial y económico para toda la región por la derrama de turistas.



“En los tiempos de las redes sociales, es importante que no nos dejemos llevar por rumores que pueden afectar nuestra economía y nuestra seguridad. Nosotros estamos en contacto directo con las autoridades federales de HomeLand Security y la patrulla fronteriza y durante los meses recientes no sabemos que en Laredo se hayan efectuado redadas migratorias, o que se revisen los teléfonos celulares o computadoras.



“En Laredo podemos decir al turista mexicano que puede venir con toda confianza a esta ciudad, donde siempre serán bienvenidos”, destacó Collazo.



Por otro lado, autoridades de la CBP, hicieron público que los visitantes pueden obtener su permiso de internación vía el sitio Web y ahorrar tiempos de espera en línea si piensan internarse más allá de la frontera.