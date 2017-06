ESPECIAL Recortar 5% al gasto generaría ahorros por hasta 3 mil mdp

Los recursos que faltarán en 2018 por la eliminación de la tenencia, podrían compensarse a través de la reducción del gasto en un cinco por ciento, ya que generarían ahorros de dos mil o tres mil millones de pesos, indicó el diputado Daniel Carrillo, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado.



“Si se pudiera reducir al menos un cinco por ciento el gasto corriente, se conseguirían ahorros de más de dos mil o tres mil millones de pesos. Si en todas las estructuras se diera la instrucción de hacer más con menos o lo mismo con menos personas; que a todas las secretarías se les pidiera cinco por ciento menos de personal, creo que rebasarían los términos de los ingresos presupuestarios de la tenencia”, señaló.



Adicional a esta medida, indicó que los recursos federales adicionales, que llegan al Estado a través de participaciones o aportaciones federales, también ayudarían a compensar los menos ingresos, ya que en los últimos años se han obtenido alrededor de 10 mil millones de pesos.



“Creo que ahora que salió la ratificación de la calificación crediticia del Estado, nos hemos dado cuenta de que los ingresos federales por transferencia y aportaciones han sido muy positivas y han compensado cualquier caída de ingresos que ha tenido el Estado.



“Por ejemplo, en 2016 contra 2015, llegaron cerca de seis mil millones de pesos más por participaciones, ahora en 2017 respecto al 2016, seguramente tendremos más de cuatro mil millones de incremento en este rubro”, dijo.



Señaló que desde el inicio de este gobierno se han recibido recursos adicionales por casi 10 mil millones de pesos, por lo que los ingresos que se señalan que significarían una pérdida, en realidad no deberían ser necesarios.



“Si el gobierno del Estado argumenta que va a tener una pérdida de recursos por la eliminación de la tenencia por dos mil o tres mil millones, no hay que olvidar que cuando tomó las riendas el gobierno hasta hoy, hay 10 mil millones de pesos más, es decir, no podemos irnos con la finta de que vamos a estar peor, no vamos a estar peor, lo que va a ser falta es que se van a requerir los recursos que llegan por la tenencia, pero hoy por hoy no deberían ser necesarios”, señaló.



El también economista indicó que los 10 mil millones de pesos adicionales, deberían ser suficientes para eliminar el déficit que existen en las finanzas, y también se deberían eliminar los rubros que no son necesarios, como en la burocracia.



“(Los ajustes deben ser) principalmente en aquellas donde no tiene repercusión y beneficio económico, aquellas que no tocan a la gente, que no están en salud, ni seguridad pública, pero sí aquellas que están enfocadas en la agenda del gobernador y proyectos especiales que no se terminan de hacer, aquellos que están guardados, aquellos que no generan rentabilidad se deben eliminar, y el gasto en burocracia ha venido aumentando también, se debe reducir a la mínima expresión del tamaño del gobierno administrativo del Estado”, dijo.